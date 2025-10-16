"Нестле" планира да съкрати 16 000 работници в рамките на 2 години

Гигантът в хранително-вкусовата промишленост "Нестле" (Nestle) обяви, че планира да съкрати около 16 000 работни места в световен мащаб през следващите две години в рамките на кампания за намаляване на разходите, информира ДПА.

Съкращенията ще включват около 12 000 офисни длъжности във всички отдели и географски райони, както и още 4000 длъжности чрез инициативи за повишаване на производителността в производството и веригите за доставки.

Изпълнителният директор Филип Навратил заяви, че "Нестле" трябва да "се променя по-бързо", за да се адаптира към променящите се глобални условия.

Компанията увеличи целта си за съкращаване на разходите до 3 милиарда швейцарски франка (3.7 милиарда долара) до края на 2027 г., докато предишната цел беше за икономии за 2.5 милиарда франка.

Плановете за съкращения на служители бяха обявени, след като най-голямата хранителна компания в света отчете лек спад в продажбите за първите 9 месеца на 2025 г.

Общите продажби на "Нестле" за периода са спаднали с 1.9 на сто спрямо предходната година до 65.9 милиарда франка. Органичните продажби все пак са се увеличили с 3.3 на сто, като най-голям принос имат кафето и сладкарските изделия.

"Нестле", която произвежда шоколадовите вафли "КитКат" (KitKat) и "Нескафе" (Nescafe), заяви, че очаква органичният ръст на продажбите да се засили през 2025 година, предаде БТА.