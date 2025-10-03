Неуспели да вземат евросубсидии за батерии за ток получават втори шанс

Нов шанс за европейско съфинасиране получават останалите в резервния списък с проекти за съхранение на ток, след като от одобрените 82 кандидати девет са се отказали да сключат договор или не са предоставили изискваните от Министерството на енергетиката документи. Така безвъзмедни субсидии получават 73 проекта за над 1 млрд. лв. с обща мощност на съхранение 8999.55 МВтч, което е близо три пъти над търсените 3000 МВтч. За останалите неусвоени около 160 млн. лв. от бюджета на проекта ReSTORE са поканени останалите 30 резерви, останали под чертата при одобрението.

Сред тях са инвестиционни намерения на свързваните с бизнесмена Христо Ковачки "Топлофикация-Перник" и ТЕЦ "Бобов дол", както и проекти на доставчика на ток в Североизточна България "Енерго-Про", на индустриалната зона в Плевен и други.

За поканените резерви да подпишат договор съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков пред Mediapool, а от ведомството му дадоха подробностите.

От тях става ясно, че в момента се извършват проверки на изискуемите от тях документи и издаване на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Чак след това ще стане ясно колко и кои проекти от резервните са получили безвъзмездната помощ, която е 50 но сто от стойността на инвестицията им в системата за съхранение на ток.

Неофициалната информация за хода на подписването на договорите за изграждането на системи за съхранение на електроенергия беше, че това няма да стане докато България не получи от Брюксел второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да са налични парите, а не да се налага поемането им изцяло от държавния бюджет. Все пак обаче е решено договорите да се подпишат и в началото на септември е започнало изпълнението на 73-те договора. Дори в края на септември е подаден един окончателен отчет за приключен проект, но от ведомството не посочват кой е инвеститорът и за каква сума става въпрос.

Всички проекти, за да получат европарите, трябва да са изпълнени до 30 юни 2026 г.

Към оформилия се остатък от процедурата по ReSTORE се прибавят и предоставените от Еврокомисията средства по допълнителната глава на ПВУ – RePower. Те са за увеличаване на съществуващата мярка за батериите. На 18 септември за кандидатстване са отключени близо 231 млн. лв. като проекти ще се приемат до 19 ноември 2025 г. Намерението е новите договори да се сключат договорите до края на годината, като срокът за изпълнението им е изключително кратък – до август 2026 г. Това означава, че най-вероятно ще кандидатстват вече започнали проекти, тъй като са допустими такива, стартирали след 25 юни 2024 г.

Любопитен момент от втората фаза на финансирането е, че предоставяната субсидия е за изграждането на системи с капацитет за съхранение на 1900 МВтч, докато предишият бюджет беше с над четири пъти по-голяма сума и бе заделен за 3000 МВтч, но крайна сметка са подписани договори за тройно по-голям капацитет. Това прави субсидия средно по 111 123 лв. за един използваем мегаватчас, което е под заложените средства в приключилата вече процедура.

Според сегашните условия субсидията отново ще е до 50 % от допустимите разходи, но не повече от 156 466 лева (без ДДС) за 1 MВтч използваем енергиен капацитет. Подпомагането е сметнато на база на заложените цени в офертите на предишните кандидати.

Изискване пред кандидатите в новата процедура е батериите за ток да са присъединени към електропреносната мрежа на държавния оператор ЕСО или към електроразпределителна мрежа, но при условие, че имат изградена директна оптична връзка към телекомуникационната мрежа на ЕСО .

Едно предприятие или свързани помежду им фирми могат да кандидатстват най-много за една шеста от общия обявен капацитет или 317 МВтч като максималното финансиране за един или няколко проекта от обща група може да е 49 599 722 лева (без ДДС).

Кандидатите по настоящата процедура трябва да предоставят банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства. От тях също така се изисква да имат капитал от 6 млн. лв. за проектни предложения за изграждане на съоръжение за съхранение с планиран капацитет от 20 до 50 МВтч и 10 млн. лв. - за систеи с капацитет над 50 МВтч.