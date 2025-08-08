Неуспешен опит за грабеж на чанта със 100 хил. лв. "инкасо" в София

Извършен е бил неуспешен опит за грабеж на чанта със 100 хил. лв., своеобразно "инкасо" за внасяне в банка, но пренасяно без охрана в нарушение на изискванията. Инцидентът е станал в петък сутринта, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

На метри пред банков клон в столичния квартал "Дианабад" е била нападната жена - длъжностно лице, работещо в болница, която е носила голямата сума пари.

"Заради бързата намеса на граждани и светкавичната реакция на полицията деянието остава недовършено и извършителят е задържан почти непосредствено след това. Най-вероятно той е проучил навиците ѝ и се възползва от тези пропуски в охранителната дейност, за да се опита да направи този грабеж", обясни заместник-началникът на Първо районно управление Николай Нотов.

Задържаният е криминално проявен за същите деяния и е осъждан ефективно. Вероятно той е знаел предварително за наличието на пачките в чантата.

Санкия обаче може да има и заради това, че парите за внасяне не са била придружавани от охрана, каквито са изискванията по закон да внасянате на суми над 50 хил. лв.

Нотов призова юридическите лица, на които се налага да пренасят големи суми пари, да спазват закона: и да ползватн специализиран инкасов превоз.

"Дамата е извършвала своеобразна инкасова дейност, обаче не се прави по правилата. По закона за частната охранителна дейност ще бъде извършена проверка. При установяване на нарушения ще бъдат взети административни санкции незабавно", заяви той, цитиран от БНР.