"Невероятната" среща на върха Тръмп - Си доведе до тактическо примирие, а не до презареждане

Американският президент Доналд Тръмп акламира срещата си с китайския лидер Си Цзинпин като "невероятна" и я оцени с "12" по 10-степенна скала, но споразумението, което двамата лидери постигнаха, изглежда не е нищо повече от крехко примирие в търговска война, причините за която остават неотстранени, пише в свой анализ Ройтерс.

Рамковото споразумение, обявено днес – което включва възобновяване на покупките на соя от Китай, замразяване на ограниченията върху износа на редки земни елементи за една година и намаляване на митата на САЩ за Китай с 10%, като цяло връща отношенията към състоянието преди офанзивата на Тръмп, наречена от него "Денят на освобождението", да предизвика ескалация на ответните мерки.

Но споразумението разкрива фундаментално несъответствие между това, което Вашингтон иска, и това, което Пекин е готов да предложи. От преговорите липсваха големите проблеми, посочени от Тръмп, когато той въведе митата през април - индустриалната политика на Китай, промишления свръхкапацитет и моделът на растеж, основан на износа.

"За какво тогава говорим? Говорим за деескалация на мерките, които и двете страни са предприели от началото на управлението на Тръмп в тази ескалираща търговска война", каза Емили Килкрийс, директор на Центъра за нова американска сигурност.

Резултатът подчертава стабилността на новия подход на Си към отношенията със САЩ, който разчита на широк набор от мерки като контрол върху износа, бързо прилагани в отговор на всяко действие на администрацията на Тръмп.

Официален представител, запознат с обсъжданията, заяви, че китайците са имали реалистични очаквания за тази среща и те не са включвали фундаментално пренастройване на двустранните отношения.

Въпреки това те са били доволни от тона на Тръмп и от факта, че той е определил срещата като "Г-2", заяви представителят, който отказа да бъде назован, тъй като не е упълномощен да говори пред медиите.

Китай вижда това като стъпка към по-голяма среща, на която да стабилизират отношенията си, добави служителят.

"Лидери от световна класа"

Предвид отдавна тлеещото напрежение, самият факт, че двамата лидери са имали топла среща и са се договорили за две последващи визити догодина дава на разтревожените мултинационални корпорации, засегнати от конфликта, много необходимия им отдих, казват експерти.

Си откри преговорите, които се състояха преди срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), като заяви, че "развитието и обновлението на Китай не са несъвместими с целта на президента Тръмп да "направи Америка отново велика".

Той добави, че е готов да работи с Тръмп за "полагане на солидна основа за отношенията между Китай и САЩ и създаване на благоприятна среда за развитието на двете страни".

Тръмп излезе от срещата сияещ от щастие, разговаряйки и навеждайки се към Си, когато двамата напускаха мястото на срещата си, а по-късно го нарече "велик лидер на велика страна" и заяви, че именно така двете световни суперсили трябва да се отнасят една към друга.

"Когато имаме този ограничен период от време, споразумението и структурата на сключването на споразумения функционират като механизъм за ангажираност между двете страни така, че те да могат да решават проблемите по подходящ начин и да коригират взаимните си интереси в бъдеще, за да се гарантира, че диалогът няма да спира", каза Бо Чжънгуян, партньор в шанхайската консултантска компания "Пленум".

Тръмп заяви, че митата върху китайския внос ще бъдат намалени от около 57 на 47% чрез намаляване наполовина, или от 20% на 10%, на ставката на таксите, свързани с търговията с химикали, които са прекурсори на фентанила.

Си ще работи "много усилено, за да спре потока" на химикалите, използвани за производството на смъртоносния опиоид, който е основната причина за смъртните случаи от свръхдоза в САЩ, заяви Тръмп, признавайки, че проблемът е сложен. Митата са намалени, "защото вярвам, че те наистина предприемат решителни действия", добави той.

В разговор в понеделник с американския си колега Марко Рубио китайският външен министър Ван И подчерта, че Тръмп и Си са "лидери от световна класа".

"Дългосрочното им ангажиране и взаимното уважение помежду им се превърнаха в най-ценния стратегически актив на отношенията между САЩ и Китай", каза той на американския си колега, използвайки необичайно приповдигнат за китайски дипломат език.

Трудна ситуация

Сделката дава на двете страни глътка въздух. Тръмп постига победа преди планираното си посещение в Пекин през април, а Си получава облекчение от повишените американски мита, които оказват натиск върху китайските производители.

Но дори и това тактическо разведряване е непълно.

Новите ограничения, обявени от Китай за издаването на лицензи за износ на редкоземни елементи, се отлагат, а не се отменят, но по-ранните рестрикции относно критичните минерали, които предизвикаха смут в глобалната търговия, остават в сила, което създава несигурност в снабдяването на американските фабрики с жизненоважни суровини.

"Мисля, че това, което видяхме тази година, повече или по-малко напълно оправдава стратегията на Китай никога да не нанася първи удар, но винаги да отвръща", казва Джо Мазур, геополитически анализатор в консултантската компания "Тривиум Чайна" .

"Пределно ясно е, че редкоземните елементи са основният лост, козът, с който Китай може да въздейства върху САЩ – засега не изглежда САЩ да имат съпоставимо средство за отговор или начин да се измъкнат от тази хватка", добави той.

Споразумението също така подчертава колко драстично са се влошили отношенията между двете най-големи икономики в света от първия мандат на Тръмп, когато преговарящите изготвиха изчерпателен 96-страничен документ, обхващащ интелектуалната собственост, банковото дело и селското стопанство.

Този път преговорите бяха много по-малко интензивни и двете страни предоставиха само относително кратки изявления, които се фокусираха предимно върху оттеглянето на заплахите, отправени в навечерието на преговорите.

Да Вей, директор на Центъра за международна сигурност и стратегия към университета Цинхуа, предупреди, че повтарящите се ескалации може да доведат до износване на личните отношения между Си и Тръмп.

"Ако ескалацията на напрежението се повтори многократно, вероятно търпението и доверието между двамата лидери на лично ниво ще се изчерпят", каза той. "Тогава ще се окажем в много трудната ситуация", смята Да Вей.

Превод Пламен Йотински, БТА