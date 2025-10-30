"Невероятната" среща на върха Тръмп - Си доведе до тактическо примирие, а не до презареждане

Американският президент Доналд Тръмп акламира срещата си с китайския лидер Си Цзинпин като "невероятна" и я оцени с "12" по 10-степенна скала, но споразумението, което двамата лидери постигнаха, изглежда не е нищо повече от крехко примирие в търговска война, причините за която остават неотстранени, пише в свой анализ Ройтерс.
Рамковото споразумение, обявено днес – което включва възобновяване на покупките на соя от Китай, замразяване на ограниченията върху износа на редки земни елементи за една година и намаляване на митата на САЩ за Китай с 10%, като цяло връща отношенията към състоянието преди офанзивата на Тръмп, наречена от него "Денят на освобождението", да предизвика ескалация на ответните мерки.
Но споразумението разкрива фундаментално несъответствие между това, което Вашингтон иска, и това, което Пекин е готов да предложи. От преговорите липсваха големите проблеми, посочени от Тръмп, когато той въведе митата през април - индустриалната политика на Китай, промишления свръхкапацитет и моделът на растеж, основан на износа.
"За какво тогава говорим? Говорим за деескалация на мерките, които и двете страни са предприели от началото на управлението на Тръмп в тази ескалираща търговска война", каза Емили Килкрийс, директор на Центъра за нова американска сигурност.
Резултатът подчертава стабилността на новия подход на Си към отношенията със САЩ, който разчита на широк набор от мерки като контрол върху износа, бързо прилагани в отговор на всяко действие на администрацията на Тръмп.
Официален представител, запознат с обсъжданията, заяви, че китайците са имали реалистични очаквания за тази среща и те не са включвали фундаментално пренастройване на двустранните отношения.
Въпреки това те са били доволни от тона на Тръмп и от факта, че той е определил срещата като "Г-2", заяви представителят, който отказа да бъде назован, тъй като не е упълномощен да говори пред медиите.
Китай вижда това като стъпка към по-голяма среща, на която да стабилизират отношенията си, добави служителят.
"Лидери от световна класа"
Предвид отдавна тлеещото напрежение, самият факт, че двамата лидери са имали топла среща и са се договорили за две последващи визити догодина дава на разтревожените мултинационални корпорации, засегнати от конфликта, много необходимия им отдих, казват експерти.
Си откри преговорите, които се състояха преди срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), като заяви, че "развитието и обновлението на Китай не са несъвместими с целта на президента Тръмп да "направи Америка отново велика".
Той добави, че е готов да работи с Тръмп за "полагане на солидна основа за отношенията между Китай и САЩ и създаване на благоприятна среда за развитието на двете страни".
Тръмп излезе от срещата сияещ от щастие, разговаряйки и навеждайки се към Си, когато двамата напускаха мястото на срещата си, а по-късно го нарече "велик лидер на велика страна" и заяви, че именно така двете световни суперсили трябва да се отнасят една към друга.
"Когато имаме този ограничен период от време, споразумението и структурата на сключването на споразумения функционират като механизъм за ангажираност между двете страни така, че те да могат да решават проблемите по подходящ начин и да коригират взаимните си интереси в бъдеще, за да се гарантира, че диалогът няма да спира", каза Бо Чжънгуян, партньор в шанхайската консултантска компания "Пленум".
Тръмп заяви, че митата върху китайския внос ще бъдат намалени от около 57 на 47% чрез намаляване наполовина, или от 20% на 10%, на ставката на таксите, свързани с търговията с химикали, които са прекурсори на фентанила.
Си ще работи "много усилено, за да спре потока" на химикалите, използвани за производството на смъртоносния опиоид, който е основната причина за смъртните случаи от свръхдоза в САЩ, заяви Тръмп, признавайки, че проблемът е сложен. Митата са намалени, "защото вярвам, че те наистина предприемат решителни действия", добави той.
В разговор в понеделник с американския си колега Марко Рубио китайският външен министър Ван И подчерта, че Тръмп и Си са "лидери от световна класа".
"Дългосрочното им ангажиране и взаимното уважение помежду им се превърнаха в най-ценния стратегически актив на отношенията между САЩ и Китай", каза той на американския си колега, използвайки необичайно приповдигнат за китайски дипломат език.
Трудна ситуация
Сделката дава на двете страни глътка въздух. Тръмп постига победа преди планираното си посещение в Пекин през април, а Си получава облекчение от повишените американски мита, които оказват натиск върху китайските производители.
Но дори и това тактическо разведряване е непълно.
Новите ограничения, обявени от Китай за издаването на лицензи за износ на редкоземни елементи, се отлагат, а не се отменят, но по-ранните рестрикции относно критичните минерали, които предизвикаха смут в глобалната търговия, остават в сила, което създава несигурност в снабдяването на американските фабрики с жизненоважни суровини.
"Мисля, че това, което видяхме тази година, повече или по-малко напълно оправдава стратегията на Китай никога да не нанася първи удар, но винаги да отвръща", казва Джо Мазур, геополитически анализатор в консултантската компания "Тривиум Чайна" .
"Пределно ясно е, че редкоземните елементи са основният лост, козът, с който Китай може да въздейства върху САЩ – засега не изглежда САЩ да имат съпоставимо средство за отговор или начин да се измъкнат от тази хватка", добави той.
Споразумението също така подчертава колко драстично са се влошили отношенията между двете най-големи икономики в света от първия мандат на Тръмп, когато преговарящите изготвиха изчерпателен 96-страничен документ, обхващащ интелектуалната собственост, банковото дело и селското стопанство.
Този път преговорите бяха много по-малко интензивни и двете страни предоставиха само относително кратки изявления, които се фокусираха предимно върху оттеглянето на заплахите, отправени в навечерието на преговорите.
Да Вей, директор на Центъра за международна сигурност и стратегия към университета Цинхуа, предупреди, че повтарящите се ескалации може да доведат до износване на личните отношения между Си и Тръмп.
"Ако ескалацията на напрежението се повтори многократно, вероятно търпението и доверието между двамата лидери на лично ниво ще се изчерпят", каза той. "Тогава ще се окажем в много трудната ситуация", смята Да Вей.
Превод Пламен Йотински, БТА
Ключови думи
След етапа на 'лъскане на бастуни' има последващи етапи: 'одупване/подгъзване' и 'лапане на пишки' ... НО ТръмпитУ затова се е оженил за проститутка - за да го учи на занаят .... че при неговото умствено развитие - това все по-често ще му се налага да практикува.
Ами, супер, че е доволен :)
Не вменявай очаквания, каквито другите не са имали. ПреЦедателят ( както неграмотно си го написал ) Си е дърт маразматичен комуноид, мечтаеш да живее 150 години и разбита само от езика на силата.
Залеза на американската мечта. Пропагандата завзема все по-големи територии от журналистиката. Капитулацията на САЩ в търговската война Автор: The International Strategist
На 30 октомври 2025 г. в Гиеонджю, Южна Корея, Доналд Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин за да финализират така наречената от Белия дом солидна рамка за търговски мир. Пазарите ликуват. Глобалният стоков пазар удари рекордни височини на 27 октомври. Никеи счупи 50 000 за първи път. S&P 500 се изстреля нагоре. Но зад еуфорията …
се крие една неприятна истина. Това не е сделка. Това е капитулация, маскирана като победа.
Цифрите разказват историята, която Тръмп не иска да разкаже. Китай спря да купува американска соя през септември 2025 г., като за първи път от ноември 2018 г. доставките спаднаха до нула. Тръмп заплаши със 100-процентни мита на 1 ноември. Китай разшири контрола върху износа на редки земни елементи на 9 октомври, като ограничи доставките на минерали, които захранват всичко – от изтребители F-35 до смартфони. Американските фабрики предупредиха, че ще затворят в рамките на няколко седмици.
Сега, според министъра на финансите Скот Бесент, който на 26 октомври заяви, че е соев производител и лично изпитва болката, Китай е съгласен да възобнови значителни покупки на соя и да отложи ограниченията върху редките земни елементи за една година. В замяна Тръмп ще спре заплахата за 100-процентни мита и ще запази съществуващата 30-процентна базова ставка, установена в примирието, сключено през май в Женева.
Вашингтон нарича това победа. Пекин не казва нищо. Мълчанието говори много.
Кризата, създадена от Тръмп
Тази криза не възникна в резултат на китайска агресия. Тя започна с цикъла на ескалация, предизвикан от самия Тръмп, след като той се завърна в Белия дом през януари 2025 г. с така наречените от него „такси за Деня на освобождението“.
На 2 април 2025 г. Тръмп наложи 34-процентна такса върху всички китайски стоки, която трябваше да влезе в сила на 9 април. Китай отвърна с 34-процентни тарифи върху вноса от САЩ, след това с 84-процентни, а след това със 125-процентни. Тръмп отвърна със 145-процентни. Веригите за доставки се разпаднаха. Пазарите се сринаха. Международният валутен фонд намали прогнозите за глобалния растеж с половин процентен пункт.
До 11 май двете страни се споразумяха за 90-дневно примирие в Женева. Американските тарифи спаднаха до 30 процента. Китайските тарифи спаднаха до 10 процента. Китай отмени някои ограничения за редките земни елементи. Тръмп обяви победа.
Примирието продължи четири месеца. На 19 септември Тръмп обвини Китай, че нарушава споразумението, като забавя издаването на лицензии за износ на редки земни елементи. Китай отрече да е извършил нарушение, като заяви, че САЩ са приели различни дискриминационни ограничителни мерки.
На 10 октомври Тръмп обяви 100-процентна митническа тарифа върху всички китайски стоки, в сила от 1 ноември, както и нови контролни мерки върху износа на всеки критичен софтуер. Ефективните ставки в някои сектори щяха да надхвърлят 130%.
Отговорът на Китай беше прецизен. На 9 октомври Пекин разшири контрола върху износа с още пет редки земни елементи и наложи лицензиране за всеки продукт, съдържащ повече от 0,1% редки земни елементи с китайски произход. Правилата отразяваха екстериториалните мерки на САЩ.
С наближаването на срещата на върха на 30 октомври Пекин демонстрира, че разполага с по-голямо влияние, отколкото Вашингтон искаше да признае.
Доминацията на редките земни елементи
Китай представлява около 70% от световното производство на редки земни елементи и над 90% от преработката им. Той произвежда около 92% от редкоземните магнити, които се използват в електромобили, вятърни турбини, военни системи и потребителска електроника. Китай има почти монополно право върху рафинирането на няколко елемента.
Графика за контрола на Китай върху износа на редки земни елементи, показваща как Пекин държи ключовите „тесни места“ във веригите за доставки на магнити, полупроводници и отбранителни системи
Петте новоограничени елемента холмий, ербий, тулий, европий и итербий са важни за отбранителната технология и производството. Холмият укрепва магнитите и се използва в полупроводници, медицински лазери и контролни пръти за реактори. Ербият е жизненоважен за оптичните влакна и инфрачервените системи. Тулият захранва високоенергийните лазери, използвани в производството на чипове. Европият поддържа сензори и дисплеи. Итербият е в основата на индустриалните лазери и оптичните усилватели, които се използват в центровете за данни за изкуствен интелект.
Служители на Тръмп признават насаме тази уязвимост. Както Бесент заяви на 10 октомври, Китай е насочил базука към веригите за доставки и индустриалната база на свободния свят.
Ескалацията на тарифите от страна на Тръмп даде на Китай стимул да натисне спусъка. Контролните мерки от октомври бяха пряк отговор на заплахата от 100-процентни тарифи и нови софтуерни ограничения. Пекин показа, че може да превърне доминацията си в областта на редките земни елементи в оръжие по-бързо, отколкото Америка може да създаде алтернативи.
Капитулацията на соята
През септември 2025 г. Китай не е внесъл нито един тон соя от САЩ. Общият внос на Китай през този месец е бил 12,87 милиона тона, което е вторият най-висок резултат в историята, като всеки тон е бил от Бразилия и Аржентина.
Графика на вноса на соя в Китай, показваща, че делът на Съединените щати пада до нула през септември 2025 г., докато Бразилия и Аржентина поемат целия пазар
Бразилия изнесе 10,96 милиона тона, около 85% от общия обем на Китай. Аржентина изнесе 1,17 милиона тона, което е значително увеличение в сравнение с предходната година. От януари до септември 2025 г. Китай закупи 63,7 милиона тона от Бразилия и 2,9 милиона от Аржентина.
Американските фермери бяха изключени. Цените на Чикагската борса паднаха. Делът на САЩ във вноса на соя в Китай, който някога е бил средно над 50%, спадна до нула.
Предложеното решение е субсидии в страната и неясно обещание от страна на Китай да възобнови значителни покупки. Бесент заяви на 26 октомври, че фермерите ще бъдат доволни, след като условията бъдат обявени публично. Не бяха обявени тонаж, цели или мерки за прилагане.
Междувременно Бразилия и Аржентина са си осигурили структурни предимства. Китай финансира пристанища, железопътен транспорт и логистика в Бразилия, като понижи разходите под нивото на маршрутите от Мексиканския залив в САЩ. Бразилия започна износ на соя за Китай с проследими стандарти и двустранна сертификация. Аржентина суспендира износните такси през септември, което доведе до продажби за милиарди на цени, които подбиват американските стоки.
Тръмп не преговаря от позиция на силата. Той моли Пекин да помогне на американските фермери, след като неговите тарифи отблъснаха най-големия им купувач.
Страничният ефект на TikTok
Предложеното споразумение за TikTok ще прехвърли платформата в ръцете на американски собственици, като Китай ще запази около 20% от акциите. Сделката задоволява изискванията за продажба на активи, за да се избегне забрана. Белият дом планира да я представи заедно с търговската рамка на 30 октомври.
Защитниците на сигурността твърдят, че всякакви китайски акции оставят основния проблем за националната сигурност нерешен. Времето и заглавията в медиите служат повече на политически, отколкото на стратегически нужди.
Какво всъщност спечели Китай
Влиянието на редките земни елементи надделя над влиянието на митата. Малко сътресение заплашва с огромни загуби на продукция в световен мащаб. Производителите от САЩ и съюзниците им сигнализираха за риск от спиране на производството в краткосрочен план. Китай се съгласи само на едногодишно отлагане на лицензите и запази всички структурни предимства.
Пазарният дял на соята се промени завинаги. Капацитетът и цените на Бразилия и Аржентина сега доминират. Дори и с подновяването на покупките от САЩ, центърът на тежестта се е преместил.
Отстъпките струват малко на Пекин. САЩ спряха заплахата за 100-процентни тарифи и запазиха 30-процентовата базова линия. Китай може да наложи отново ограничения за редките земни елементи през ноември 2026 г. по свое желание.
Мобилизацията на съюзниците забуксува. Като предложи пауза, която спасява честта преди 1 ноември, Пекин забави инерцията за спешна програма за преработка на редки земни елементи в Запада. Времето сега е в полза на Китай.
Стратегическата капитулация, която Тръмп не признава
Езикът на Белия дом се фокусира върху чувства и рамки, а не върху конкретни факти. Чувстваме се добре; Постигнахме значителна рамка; Намерихме начин да продължим напред – това са фразите, с които преговарящите прикриват отстъплението си.
Моделът напомня споразумението от първата фаза от 2020 година. Големи обещания, пропуснати цели, все пак претенции за победа. През 2025 г. дисбалансът е по-лош. След месеци на ескалация и щети на пазара най-добрият възможен резултат връща условията към нестабилно статукво отпреди кризата, като оставя структурните уязвимости непроменени.
Пазарите се възстановиха благодарение на облекчението и сигурността. Облекчението не е победа.
Победители и губещи
Победители
Бразилия. Рекордните доставки и укрепената инфраструктура, финансирана с китайски капитал, осигуряват дългосрочно господство в търговията със соя в Китай.
Аржентина. Данъчните облекчения и агресивната ценова политика отключиха поток от продажби и нов пазарен дял.
Американските миньори на редки земни елементи. Подкрепата на правителството и потвърдената стратегическа важност повишиха оценките и осигуриха изкупуване, дори и ако рентабилността остава далечна.
Югоизточна Азия. Малайзия, Виетнам, Тайланд и Камбоджа се възползваха от напрежението между САЩ и Китай, за да получат нов достъп до търговия и да сключат големи търговски сделки.
Скот Бесент. Като министър на финансите и собственик на соеви насаждения, той се възползва от възобновените покупки и по-високите цени.
Губещи
Американските производители на соя. Месец без продажби за Китай разкри постоянна загуба на пазара, която субсидиите не могат да поправят.
Американските производители на технологии. Продължаващата експозиция на лицензите и рискът за доставките продължават да съществуват съгласно китайските правила с екстериториален обхват.
Веригите за доставки в Тайван и Европа. Непряката зависимост от китайските преработени суровини създава скрити единични точки на отказ.
Плановете на Индия за редкоземни елементи. Допълнителните контроли върху износа на оборудване повишават разходите и забавят проектите, въпреки големите вътрешни резерви.
Доверието в САЩ. Ескалиращото примирие и обвиненията в отстъпление подкопават доверието. Партньорите вече отчитат в цените си политическите обрати.
Преговорната сила на САЩ. Пекин е видял, че заплашването на веригите за доставки налага повече отстъпки, отколкото могат да извлекат митата.
Илюзията среща реалността в Южна Корея
Снимките от срещата на върха ще изглеждат триумфални. Съвместната декларация ще говори за взаимно уважение и напредък. Ключовите факти няма да се променят. Китай запазва доминиращата си позиция в областта на редките земни елементи. Бразилия и Аржентина притежават доставките на соя за Китай. Едногодишното забавяне на лицензирането е отлагане, а не решение.
Тръмп заложи, че митата ще принудят Китай да капитулира. Убеди се, че е точно обратното. Китай оказа натиск върху слабите места на Америка и извоюва пауза, като запази всички структурни предимства.
Това не е държавничество. Това е отстъпление, облечено в прессъобщение.
Срещата в Южна Корея няма да сложи край на търговския конфликт между САЩ и Китай. Тя ще покаже, че когато Пекин се насочи към слабите места на Америка, Вашингтон отстъпва. Този урок ще надживее всяка заглавна новина.
Източник: theintlstrat.substack.com
спрямо очакванията ти, че главна тема ше е Украйна , е нищо. обаче те са си говорили за други работи, не за Украйна. прецедател Си си има други приоритети, а Тръмп - генералната доктрина на Америка. пука им какво искал anton nikolov да договарят :)))
Дъртият парцал говореше подобно глупости и след срещата с Путлер. А фактът, че няма официални изявления след разговора говори., че е постигнато едно нищо.
Колега,нека не вадим генерални изводи от дипломатическите любезности...
прочете ли последното изречение от дописката ? дрънчат джепанета. ядрени. някъде четох, че въобще не са споменали Тайван, а май са си говорили за кризата в Южно Китайско Море, която е със същия магнитуд на заплаха. редкоземните елементи са ала-бала, с тях прецедател Си се гъбарка главно с ''партньорите'' на Вашингтон, дето нямат никакви добиващи и екстрактващи мощности, а Вашингтон има само колкото да задоволява собствените си стратегически нужди, но няма достатъчно , за да снабдява технологичната индустрия извън щатите, която досега зависеше от Поднебесната. предвиждам скорошен срив на раздутите борсови капитализации на тех-''гигантите'':)))
В политическия живот на Шарената Тиква завърши периодът, когато се перчеше и плашеше всички държави с какво ли не, и започна нов етап - клякане! Скоро ще започне супер етап - лъскане на бастуни?!П.С. Докъде я докара; да хвали Си, а утре и Ким???
Смее ли да не даде - Си бързо ще го сгъне..