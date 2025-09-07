NHK: Японският премиер Шигеру Ишиба подава оставка

Японският премиер Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка, за да избегне разцепление в управляващата Либерално-демократическа партия, съобщи тази сутрин японската телевизия NHK, предаде БТА.
Канцеларията на премиера не е отговорила още на искането на Ройтерс за коментар.
Коалицията начело с Ишиба, водена от Либерално-демократическата партия, загуби мнозинството си на изборите за двете камари на парламента, откакто дойде на власт миналата година, на фона на недоволството на японските избиратели от нарастващите разходи за живот.
Депутатите от японската Либерално-демократическа партия трябва да гласуват утре дали да проведат извънредни избори за нов лидер.
Миналата седмица правителството на Ишиба финализира подробностите по търговското споразумение между Япония и САЩ, отбелязва Ройтерс
Ичука Ишиба! ;)
Даа, в нормалните страни се подават оставки без драми и тръшкане.