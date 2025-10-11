"Ние не мълчим": Протести срещу насилието над деца в София и Бургас (галерия и видео)

В София и Бургас родители излязоха на протест срещу насилието над деца - кауза, която отново разтърси обществото след случая с 4-годишното момиченце в Каблешково.
Случаят, разкрил тежкия проблем с тормоза и сексуално посегателство в детската градина и бездействието на институциите, предизвика вълна от обществено недоволство и призиви за промяна.
Протестите в редица градове в страната бяха организирани днес от гражданската платформа "Ние не мълчим". Те се проведоха под мотото „Гласът на народа срещу насилието над деца“ пред Съдебната палата в София и Районния съд в Бургас.
Плакати с надписи "Учителят трябва да възпитава, не да травмира" и "Насилието днес води до насилие утре" носеха протестиращите в София.
В Бургас мина автошествие през града, което завърши пред сградата на община Поморие, съобщиха организаторите.
Постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум шест месеца е едно от исканията на протеста, каза Рая Иванова, съорганизатор на проявата в София, пред БТА.
Обучения и тестове за педагозите е друго предложение. Национален публичен регистър на осъдените педофили също е сред исканията на протестиращите.
Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим, каза Рая Иванова.
От "Ние не мълчим" призовават за справедлива присъда и прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.
Родителите на пострадалото 4-годишно момиченце - Петя и Динко Кашикови, искат справедливост и гаранции, че никое друго дете няма да преживее ужаса, което е преживяло тяхното дете.
Потресаващият случай за блудство с 4-годишно дете доби публичност след разследването на журналистката Тина Ивайлова.
След като излезе първата част от разследването по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов делото беше прехвърлено от Районната прокуратура в Бургас във Варна.
В първата част на журналистическото разследване родителите на пострадалото дете разказват как то рязко променило поведението си след като тръгнало на детска градина. В продължение на месеци не споделяло какво се случва, но в крайна сметка разказало, че една от учителките го бие и тормози. Освен това, твърди семейството, детето казва, че госпожата го е докосвала в интимната област.
Преди насрочените за днес протести беше пусната и втората част от разследването на Тина Ивайлова. От нея става ясно как институциите са срещу пострадалото дете и родителите.
Учителката на детето г-жа Герова отрича. Директорката на детската градина "Радост" Афродита Данданова я защитава. Директорката твърди, че от агенция "Закрила на детето" получилла информация, че момиченцето "рецитирало" заучени реплики в "синята стая" и прокуратурата не признала разпита.
Директорката многозначително казва и че имало "нещо в семейството". Внушенията ѝ са, че майката имала друг мъж и едва ли не прикривала афера или собствени влечения с детето си.
Афродита Данданова казва още, че може родителите да са "наркомани". Обяснява пред камерата, че "не е от вчера" и гарантира, че "сексуално насилие" няма как да се случи в детската градина от учителка.
Нещо повече Данданова се заканва да съди майката на детето за клевета, защото е изрекла неистини в разследването на Тина Ивайлова.
Кметът на Поморие Иван Алексиев също защитава директорката на детската градина и учителката Герова. Аргументът му е, че брани авторитета на община Поморие и на цялата образователна система.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Най-възрастния от рода на грозно пострадалото четири годишно момиченце требва да тегли ножа на причинилата му го госпожа . Иначе нема оправия и мръсния случай ще се тегли дълго .
Детските градини и училищата не бива да се превръщат затвор за учители. Родителите на увредени, агресивни, болни, нестандартни деца отказват да признаят, че те са със специални образователни потребности и се нуждаят от ресурсни учители, които да ги обучават отделно от масовото обучение. Те се нуждаят от олекотен полудневен режим, в който да бъдат обгрижвани според заболяването си, но това не може да се случи в традиционните детски заведения, поради липса на пари, обучени кадри и програми, насочени …
към конкретни проблеми.
Агресията в училище и в детската градина не се насажда от учителите, те са потърпевши от неглежирането, замитането, непризнаването на проблемите на децата, които някога учеха в помощни училища, а сега са в масовите.
Проблемните деца имат проблемни родители. Как да опазим останалите потърпевши в скандалите, организирани от тях, това е въпросът.
Остава ме си гражданско общество на битово ниво. Този набили, друг шамаросали, трети обидили и протест. В това отношение провинцията е първенец. То там за по големи цели и идеали от храната на масата и освобождането в тоалетната не мислят.
Цветенце, явно нямаш нищо против моята теза за "дървено желязо"! Което ме удовлетворява! А селяндурските ти обиди не ме касаят! И да, комунистите са мазни и боклуци! Виждам много прилики с теб. ;)
Има абсолютни изверги в детските градини. И “госпожи” и директорки. Толерантността за такива хора трябва да е 0.
Хем мазен, хем кумунисТ, не е като "дървено желязо", а като танто и кукуригу. :-))) Да беше казал нещо смислено по темата, простак безроден и бездетен.
Някой чуди ли се какво е "дървено желязо"? Не се чудете повече! Просто четете жълто-кафявата шарлатанска mediapool! Цитат: " Протести в подкрепа...." - това е ярък пример за "дървено желязо" Хем подкрепяш, хем протестираш ........ ;)