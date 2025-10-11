"Ние не мълчим": Протести срещу насилието над деца в София и Бургас (галерия и видео)

В София и Бургас родители излязоха на протест срещу насилието над деца - кауза, която отново разтърси обществото след случая с 4-годишното момиченце в Каблешково.

Случаят, разкрил тежкия проблем с тормоза и сексуално посегателство в детската градина и бездействието на институциите, предизвика вълна от обществено недоволство и призиви за промяна.

Протестите в редица градове в страната бяха организирани днес от гражданската платформа "Ние не мълчим". Те се проведоха под мотото „Гласът на народа срещу насилието над деца“ пред Съдебната палата в София и Районния съд в Бургас.

Плакати с надписи "Учителят трябва да възпитава, не да травмира" и "Насилието днес води до насилие утре" носеха протестиращите в София.

В Бургас мина автошествие през града, което завърши пред сградата на община Поморие, съобщиха организаторите.

Постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум шест месеца е едно от исканията на протеста, каза Рая Иванова, съорганизатор на проявата в София, пред БТА.

Обучения и тестове за педагозите е друго предложение. Национален публичен регистър на осъдените педофили също е сред исканията на протестиращите.

Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим, каза Рая Иванова.

От "Ние не мълчим" призовават за справедлива присъда и прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

Родителите на пострадалото 4-годишно момиченце - Петя и Динко Кашикови, искат справедливост и гаранции, че никое друго дете няма да преживее ужаса, което е преживяло тяхното дете.

Потресаващият случай за блудство с 4-годишно дете доби публичност след разследването на журналистката Тина Ивайлова.

След като излезе първата част от разследването по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов делото беше прехвърлено от Районната прокуратура в Бургас във Варна.

В първата част на журналистическото разследване родителите на пострадалото дете разказват как то рязко променило поведението си след като тръгнало на детска градина. В продължение на месеци не споделяло какво се случва, но в крайна сметка разказало, че една от учителките го бие и тормози. Освен това, твърди семейството, детето казва, че госпожата го е докосвала в интимната област.

Преди насрочените за днес протести беше пусната и втората част от разследването на Тина Ивайлова. От нея става ясно как институциите са срещу пострадалото дете и родителите.

Учителката на детето г-жа Герова отрича. Директорката на детската градина "Радост" Афродита Данданова я защитава. Директорката твърди, че от агенция "Закрила на детето" получилла информация, че момиченцето "рецитирало" заучени реплики в "синята стая" и прокуратурата не признала разпита.

Директорката многозначително казва и че имало "нещо в семейството". Внушенията ѝ са, че майката имала друг мъж и едва ли не прикривала афера или собствени влечения с детето си.

Афродита Данданова казва още, че може родителите да са "наркомани". Обяснява пред камерата, че "не е от вчера" и гарантира, че "сексуално насилие" няма как да се случи в детската градина от учителка.

Нещо повече Данданова се заканва да съди майката на детето за клевета, защото е изрекла неистини в разследването на Тина Ивайлова.

Кметът на Поморие Иван Алексиев също защитава директорката на детската градина и учителката Герова. Аргументът му е, че брани авторитета на община Поморие и на цялата образователна система.