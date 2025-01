Ник Кейв и нежният му мрак идват в България за концерт в Пловдив

Знаменитият австралийски музикант, композитор, писател и актьор Ник Кейв за първи път ще се срещне с почитателите си в България. Изпълнителят ще има своя първи концерт в страната на 19 август, когато ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив.

Кейв идва в Пловдив, за да заяви: We’ve all had too much sorrow, now is the time for joy (Всички сме изпитали твърде много тъга, сега е време за радост), както пее в Joy, пишат организаторите от Fest Теаm.

Той ще бъде на сцената без своите верни приятели от групата The Bad Seeds. Компания на мрачния рок изпълнител обаче ще прави басистът на популярната група Radiohead Колин Грийнууд.

Концертът в Пловдив е част от лимитирано европейско турне. Сетлистът на турнето включва музика от богатия каталог на музиканта – от дискографията на Nick Cave & The Bad Seeds до неговите солови проекти", разказват от Fest Team. А Кейв умее да разкрива сенчестите кътчета на човешката душа.

"Нямам търпение да представя това специално шоу, придружен от великия Колин Грийнууд. За мен е привилегия да споделя песните си по този начин – необработени и сурови, разкриващи тяхната същностна природа", казва Ник Кейв.

Билетите са ограничени и могат да се намерят само в мрежата на Ticketstation на цени от 160 до 260 лв. Продажбата стартира на 31 януари в 10 ч.

Творчеството на Кейв е красиво и мрачно, вдъхновено от страданията и трудностите, които и самият той преживява.

Освен богата дискография, Кейв е автор и на 9 книги. Известен е и с блога си The Red Hand Files, където отговаря на разнообразни въпроси на свои почитатели. Сайтът няма модератор, а Кейв отговаря на питанията сам, като понякога отговорите са дълбоки и с изискан стил, а друг път – доста обрани и лаконични.