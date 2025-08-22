Никълъс Кейдж преговаря за участие в пети сезон на "Истински детектив"

Носителят на "Оскар" Никълъс Кейдж преговаря за главната роля в предстоящия пети сезон на криминалната поредица на HBO "Истински детектив" (True Detective), отличена с няколко награди "Еми", съобщи холивудското издание Deadline.
По-рано тази година сайтът обяви, че действието в новите епизоди ще се развива в Ню Йорк и в Ямайка.
Кейдж преговаря за главната роля на Хенри Лоугън – нюйоркски детектив, разследващ дело, което ще е в центъра на новия сезон. Представител на HBO отказа коментар.
Актьорът обсъжда тази роля от определено време, но не е ясно дали сделката ще бъде сключена. Носителката на "Оскар" Джоди Фостър също преговаря дълго, за да участва в четвъртия сезон на "Истински детектив" - Night Country.
Предвидено е снимките на петия сезон да започнат през 2026 г., а премиерата на филма по HBO да бъде през 2027 г.
Матю Макконъхи и Уди Харелсън бяха в главните роли на първия сезон, а Колин Фарел и Махершала Али бяха водещи съответно във втори и трети сезон.
В четвъртия сезон на "Истински детектив", чиито сценарист е Иса Лопес, Фостър и Кали Рейс изиграха детективи, търсещи истината, лежаща заровена под вечните ледове на Аляска. Те трябваше да разкрият изчезването на осем мъже, работили в арктическата изследователска станция в Енис. Фостър спечели награда "Еми" за ролята си.
Пред декември Лопес каза за "Ню Йорк пост", че ще има важни връзки между героите и всичко, което се е случило в Енис, Аляска, в новия сезон, но историята и персонажите ще бъдат нови.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.