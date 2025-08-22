Никълъс Кейдж преговаря за участие в пети сезон на "Истински детектив"

Носителят на "Оскар" Никълъс Кейдж преговаря за главната роля в предстоящия пети сезон на криминалната поредица на HBO "Истински детектив" (True Detective), отличена с няколко награди "Еми", съобщи холивудското издание Deadline.

По-рано тази година сайтът обяви, че действието в новите епизоди ще се развива в Ню Йорк и в Ямайка.

Кейдж преговаря за главната роля на Хенри Лоугън – нюйоркски детектив, разследващ дело, което ще е в центъра на новия сезон. Представител на HBO отказа коментар.

Актьорът обсъжда тази роля от определено време, но не е ясно дали сделката ще бъде сключена. Носителката на "Оскар" Джоди Фостър също преговаря дълго, за да участва в четвъртия сезон на "Истински детектив" - Night Country.

Предвидено е снимките на петия сезон да започнат през 2026 г., а премиерата на филма по HBO да бъде през 2027 г.

Матю Макконъхи и Уди Харелсън бяха в главните роли на първия сезон, а Колин Фарел и Махершала Али бяха водещи съответно във втори и трети сезон.

В четвъртия сезон на "Истински детектив", чиито сценарист е Иса Лопес, Фостър и Кали Рейс изиграха детективи, търсещи истината, лежаща заровена под вечните ледове на Аляска. Те трябваше да разкрият изчезването на осем мъже, работили в арктическата изследователска станция в Енис. Фостър спечели награда "Еми" за ролята си.

Пред декември Лопес каза за "Ню Йорк пост", че ще има важни връзки между героите и всичко, което се е случило в Енис, Аляска, в новия сезон, но историята и персонажите ще бъдат нови.