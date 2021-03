Nike съди създателите на "сатанински" маратонки с човешка кръв

Сн. MSCHF

Спортната корпорация Nike даде на съд нюйоркска арт компания, създала т.нар. Satan Shoes (Сатанински обувки), за които се твърди, че съдържат по капка истинска човешка кръв. "Сатанинските" маратонки, създадени на базата на Nike Air Max 97, бяха пуснати за продажба в понеделник на цена от 1018 долара.

Червено-черните маратонки със сатанинска тематика са били изкупени за минута.

Техен създател е артистичната организация MSCHF в съавторство с рапъра Lil Nas X. Те са решили да запълнят въздушните камери в подметката с багрило, смесено с капка човешка кръв, според описанието, дадено в уебсайта за лимитираната серия на обувките "666".

Кръвта била доброволно дадена от членовете на артистичния колектив.

На маратонките има бронзов пентаграм и в червено е изписано "Лука 10:18" – референция към строфа от Евангелието на Лука "Аз видях Сатаната, спускащ се от небето като мълния". Цената на маратонките е 1018 долара заради поредността на строфата от евангелието.

"Сатанинските" маратонки бяха пуснати в продажба на 29 март, три дни след дебюта на новата песен на Lil Nas X в платформата YouTube.

Песента се нарича Montero (Call Me By Your Name), а видеоклипът показва 21-годишния рапър с дяволски рога на главата, как се спуска по пилон за стриптийз от рая в ада, обут в "сатанинските обувки".

Компанията MSCHF твърди, че във всяка подметка на тези маратонки се съдържа 60 куб. сантиметра червена боя, смесена с една капка кръв.

В съдебния си иск корпорация Nike настоява "сатанинските обувки" да бъдат снети от продажба, а на арт организацията да се забрани да използва занапред логотипа на Nike.

Заявява още, че обувките са произведени "без одобрение и оторизация" от страна на компанията, която "по никакъв начин не е свързана с този проект", който обаче може да създаде "погрешни асоциации между продуктите на MSCHF и Nike".

Компанията допълва, че вече са налице свидетелства за съществено объркване и подвеждане на пазара, включително призиви за бойкот на Nike като реакция на пускането на "сатанинските обувки", основани на увереността, че този продукт е пуснат със съгласието и одобрението на Nike.

Компанията се позовава на туит на популарния блогър @Saint, който рекламира маратонките. Публикацията му за предстоящото им пускане на пазара предизвика истински ажиотаж в социалните медии и предизвика остри реакции от страна на американските консерватори.

Губернаторът на Южна Дакота Кристи Ноъм написа в Туитър: "Нашите деца казват, че този вид продукт е не само ОК, но е "ексклузивен". Но знаете ли какво е по-ексклузивно? Тяхната вечна душа, дадена от Бога. Ние сме в битка за душата на нашата нация. Трябва да се борим твърдо. И трябва да се борим умно. Ние ще победим".

Our kids are being told that this kind of product is, not only okay, it's "exclusive." But do you know what's more exclusive? Their God-given eternal soul.



We are in a fight for the soul of our nation. We need to fight hard. And we need to fight smart. We have to win. https://t.co/m1k1YWFpuo — Governor Kristi Noem (@govkristinoem) March 28, 2021

MSCHF и преди е създавала продукти на базата на спортните обувки Nike Air Max 97.

През 2019 г. тя пусна т.нар. "Обувки Исус", които съдържат 60 милилитра вода от река Йордан.