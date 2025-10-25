Никой не иска да купи румънската рафинерия на "Лукойл", освен държавата

Държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой повдигна идеята държавата да купи рафинерията "Петротел", собственост на руската "Лукойл".

Въпреки това рафинерията се продава от близо десет години, без да привлече интерес от потенциални инвеститори.

Източници от петролния сектор съобщават пред HotNews, че рафинерията има нужда от много големи инвестиции, тъй като съоръженията ѝ са остарели.

Компанията, която управлява рафинерията, все още не е подала финансовите си отчети за 2024 г., като забавянето е почти пет месеца. Друга компания на "Лукойл" – тази, която управлява мрежата от бензиностанции - е подала данъчните си отчети, показващи загуба от 145 млн. леи за 2024 г.

"Бихме се радвали, ако вече нямаме "Лукойл", каза Кристиан Бушой, цитиран от Politico в анализ за ефектите от митата, наложени в четвъртък от Доналд Тръмп върху Европейския съюз. Изявлението му идва на фона на това, че "Лукойл" не успява да продаде рафинерията си вече близо десет години.

Първата публична информация за продажбата на рафинерията се появява през 2016 г., когато главният изпълнителен директор на компанията Вагит Алекперов заявява пред руската медийна група РБК, че обмисля продажбата на рафинериите в България и Румъния, тъй като те вече не са стратегически активи. Компанията щяла да се концентрира върху проучване и добив.

"Това вече не са стратегически активи за нас; през последните години ние се фокусираме основно върху проучването и разработването на нефт и газ", заявява тогава Алекперов.

По това време представители на "Петротел" бяха обвинени в данъчни измами и пране на пари. През 2017 г. прокуратурата при Апелативния съд в Плоещ прекрати обвиненията срещу "Лукойл Петротел Плоещ".

Според статия на Balkan Insight, публикувана през януари 2023 г., "Лукойл" възнамерява да продаде всички свои активи в Румъния, както рафинерията, така и мрежата от бензиностанции.

"Петротел" има капацитет за преработка около 2.4 млн. тона годишно. Това е по-малко от този на рафинерията "Петробрази" на OMV Petrom (4.5 млн. тона). Контролираната от руснаци рафинерия има под 500 служители. "Лукойл" притежава и мрежа от около 320 бензиностанции в Румъния.

В момента рафинерията "Лукойл Плоещ" е напълно спряна за голям ремонт, гласи съобщение на страницата ѝ във Facebook. Три дни след спирането е станала експлозия, при която работник е пострадал по крака и лицето.

"Експлозия, без последвал пожар", съобщи Инспекторатът за извънредни ситуации на окръг Прахова. Взривът е станал в шахта за инспекция на тръби, където работникът е извършвал ремонт. Силата на експлозията е повдигнала бетонен капак, който го е ударил.

Той е бил в съзнание, когато е откаран от екипите на бърза помощ, а лекарите са съобщили, че състоянието му е стабилно.

Руските медии драматизираха инцидента. Вестник "Комерсант" го свърза с друга експлозия в унгарска рафинерия: "В понеделник се случиха два сериозни инцидента в петролни рафинерии в Унгария и Румъния. На обяд експлозия разтърси рафинерията "Петротел-Лукойл" в Плоещ, Южна Румъния, а през нощта срещу вторник избухна пожар в рафинерия на MOL, считана за най-голямата и модерна в страната, разположена в град южно от Будапеща. Причините за двата инцидента още не са установени, но по стечение на обстоятелствата и двете рафинерии са преработвали руски нефт", пише "Комерсант".

Две компании на "Лукойл" не са подали финансови отчети за 2024 г.

Двама големи данъкоплатци в Румъния - Litasco SA Geneva, клон Букурещ, и Petrotel–Lukoil SA, и двете контролирани от руската група "Лукойл", все още не са подали финансовите си отчети за 2024 г., със закъснение от почти пет месеца. Министерството на финансите разполага с последни данни само от 2023 г.

Друга компания - Lukoil Romania SRL, която управлява мрежата от бензиностанции, е подала отчети, показващи загуба от 145 млн. леи за 2024 г.

Законният срок за подаване на финансови отчети е 31 май. Неспазването му може да доведе до данъчни проверки от НАФ (Националната агенция за фискална администрация) и до класифициране на компанията като високорискова.

Според Данъчно-процесуалния кодекс НАФ може да обяви данъкоплатец за неактивен, ако не изпълнява отчетни задължения шест месеца, т.е. не подава никакви данъчни декларации.

Неподаването на финансови отчети се счита за нарушение на отчетните задължения и може да доведе до статут на фискална неактивност.

"Данъкоплатците, обявени за неактивни по Данъчно-процесуалния кодекс, които извършват икономическа дейност по време на неактивността, остават длъжни да плащат всички данъци и вноски по Данъчния кодекс, но губят правото да приспадат разходи и ДДС за покупки, извършени през този период", уточнява НАФ.

И трите компании са контролирани от Litasco SA, което е швейцарското търговско подразделение на групата "Лукойл" за суров петрол и петролни продукти.

Вносът на "Петротел"

Едната от компаниите, които не са подали отчети, е Petrotel–Lukoil SA, собственик на рафинерията "Петротел" в Плоещ. Компанията е основана през 1991 г. и е купена от "Лукойл" през юни 1998 г., като става S.C. Petrotel-Lukoil S.A. Ploiești.

Последният наличен отчет (за 2023 г.) показва печалба от 62.8 млн. леи при приходи от 1.9 млрд. леи, според данните на Министерството на финансите.

В управителния съвет са Иван Хащук, бивш ръководител на "Лукойл Молдова" и "Лукойл Украйна", както и Йон Мура, роден в Молдова. В надзорния съвет членуват Булат Субаев, Корнелис Плетер ван де Путе и Виктор Жумбел.

Втората компания, която не е подала отчети, е Litasco SA Geneva, клон Букурещ, създадена през 2020 г., занимаваща се с търговия на едро с горива.

Последният ѝ наличен отчет (2023 г.) показва печалба от 260 млн. леи при приходи от 8.6 млрд. леи, без посочени служители.

През октомври 2022 г. НАФ обвини компанията в неплатени данъци. След данъчна проверка агенцията издаде акт за начисляване на над 50 млн. леи допълнителен данък върху печалбата за 2021 г. от продажбата на петролни продукти в Румъния, включително износ, съобщи Profit.ro.

Актът е издаден от Регионалната финансова дирекция в Плоещ срещу румънския клон на Litasco и впоследствие е обжалван в съда.

"Лукойл" отчита загуби от бензиностанциите си

Lukoil Romania SRL, създадена през 1998 г., управлява мрежата от бензиностанции на компанията. През 2024 г. тя е отчела загуба от 145 млн. леи при приходи от 11.1 млрд. леи, според Министерството на финансите.

Администратор на компанията е българският гражданин Александър Богомилов Величков.

По данни на Termene.ro фирмата подписва десетки договори месечно за доставка на гориво за румънски държавни институции — общини, училища, земеделски дирекции и други.

Тя също се занимава с внос и износ. Внася хранителни продукти, напитки, алкохол и тютюн от Саудитска Арабия; химикали от Австрия; и минерални продукти от Азербайджан. Изнася химически продукти за България и минерални продукти за Северна Македония. Компанията има около 200 служители.

По-рано тази седмица "Лукойл" и десетки нейни дъщерни дружества са под санкции на САЩ. Американските власти наложиха мерки срещу "Роснефт", "Лукойл" и редица свързани компании заради "липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към мирен процес, който да сложи край на войната в Украйна", съобщава Reuters. Това означава, че тяхната дейност в или със САЩ е напълно блокирана.

HotNews е поискал информация за финансовото състояние от Министерството на финансите и от компаниите на "Лукойл", но до момента на публикуване не е получил отговор.

*Mediapool препечатва статията на румънския си партньор Hotnews.ro. Заглавието е на Mediapool