"Никой не знае какво ще направя": Тръмп не казва дали планира удар срещу Иран

В сряда президентът Доналд Тръмп избегна въпрос дали се доближава до решение да нареди удар по ирански ядрени съоръжения.

"Наистина ли мислите, че ще отговоря на такъв въпрос? Ще ударим ли ирански ядрени съоръжения? Може и да го направя, може и да не го направя. Никой не знае какво ще направя. Но мога да ви кажа едно – Иран има сериозни проблеми. Искат да преговарят. И аз казвам – защо не преговаряхте с мен, преди всичките тези смърт и разрушения?", заяви Тръмп.

"Те имаха лоши намерения. От 40 години скандират "смърт на Америка", "смърт на Израел", смърт на всеки, когото не харесват. Бяха като хулигани на училищния двор. А сега вече не са хулигани. Но ще видим какво ще стане", коментира той пред журналисти.

Тръмп заяви, че отправя към Иран "последен ултиматум". Той добави, че продължава да настоява за безусловната капитулация на Ислямската република.

"Всичко е просто – Техеран трябва да се предаде", заяви Тръмп.

Той заплаши, че ако Иран откаже, САЩ ще нанесат удари по военни и ядрени обекти на страната, като припомни, че американците напълно контролират въздушното пространство над Иран.

"Тогава ще взривим всичките им ядрени неща – те са навсякъде там", каза той.

BREAKING: Putin offered to be a mediator with the Iran and Israel conflict.



Trump's response: "He actually offered to help mediate. I said do me a favor, mediate your own. Let’s mediate Russia first, okay? Let’s mediate Russia first. You can worry about this later." pic.twitter.com/R7pvzZtvB6