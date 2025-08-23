Никола Минчев: Нямам амбиция за председател на ПП

Евродепутатът и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев каза, че няма амбиции да става председател на "Продължаваме промяната".

Пред бТВ той припомни, че промяна в структурите на партията ще има след около месец, когато е насрочен конгрес.

До това се стигна, след като през юни Кирил Петков подаде оставка като председател на партията и оттогава единствен ръководител на ПП остана Асен Василев. Още след оставката на Петков бе обявено, че през септември партията ще избере ново ръководство, ще приеме промени в устава си и ще създаде нови контролни органи.

По думите на Минчев оставката на Кирил Петков е била достоен акт.

Според него казусът във Варна с ареста на Благомир Коцев и двама общински съветници е довел до мобилизация в редиците на партията.

Той посочи, че процесът в "Продължаваме промяната-Демократична България" по излъчване на кандидат за президент вече е започнал: "Няма конкретно име, но търсим фигура, която може да получи подкрепа и извън рамките на коалицията".

Минчев беше попитан дали може той да е кандидатът. В отговор евродепутатът напомни, че тази година ще навърши 38 г. и няма как да кандидатира догодина, а според конституцията за държавен глава могат да бъдат избрани само навършили 40 години.

Според него дали е възможно да има предсрочни парламентарни избори зависи най-вече от стабилността на мнозинството, формирано от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".

Минчев коментира и разследването на белгийската прокуратура, в което неговото име се появи покрай съмнения за лобизъм в полза на технологичен гигант.

"Може би съм бил подведен или съм се предоверил, но не съм участвал в разговор, който да ме притеснява. Единственото, което е установено, е, че сме били заедно на футболен мач. Нищо нередно не се е случило", каза евродепутатът.