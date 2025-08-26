Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия

Соченият за контрабандист Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран у нас от Сърбия. Това съобщи късно вечерта във вторник "Нова тв", цитирайки свои източници.

Паскал беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела.

64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като "Аферата в митниците", добавя телевизията.

По-късно бТВ уточни, че Паскал ще бъде предаден на българските власти на ГКПП "Калотина". Това ще се случи в сряда преди обяд.

Подведен е под отговорност като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в "Гранична полиция" Петър Субев.

След конвоирането му в София се предполага, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.

Никола Николов-Паскал е напуснал страната ни с каравана още на 29 март.

През годините Паскал е бил сътрудник на Национална служба "Сигурност" (днес ДАНС), която беше част от МВР до 2008 г.