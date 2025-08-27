Никола Николов-Паскал вече е в ареста на Националната следствена служба

Соченият за контрабандист Никола Николов-Паскал беше екстрадиран у нас от Сърбия в сряда и веднага след това е бил задържан под стража в ареста на Националната следствени служба в София, съобщи адвокатът му Галя Гълъбова за БТА.

Николов е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа, като се очаква прокуратурата да внесе искане Паскал да бъде задържан за постоянно.

Паскал беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела.

64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като "Аферата в митниците", добавя телевизията.

В България той е обвинен като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в "Гранична полиция" Петър Субев.

Никола Николов-Паскал успя да напусне България с каравана още на 29 март.

През годините Паскал е бил сътрудник на Национална служба "Сигурност" (днес ДАНС), която беше част от МВР до 2008 г.