Никола Николов-Паскал вече е в ареста на Националната следствена служба

Соченият за контрабандист Никола Николов-Паскал беше екстрадиран у нас от Сърбия в сряда и веднага след това е бил задържан под стража в ареста на Националната следствени служба в София, съобщи адвокатът му Галя Гълъбова за БТА.
Николов е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа, като се очаква прокуратурата да внесе искане Паскал да бъде задържан за постоянно.
Паскал беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела.
64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като "Аферата в митниците", добавя телевизията.
В България той е обвинен като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в "Гранична полиция" Петър Субев.
Никола Николов-Паскал успя да напусне България с каравана още на 29 март.
През годините Паскал е бил сътрудник на Национална служба "Сигурност" (днес ДАНС), която беше част от МВР до 2008 г.
Като главни прокурори Сотир Цацаров и Иван Гешев умишлено проваляха на два пъти процедурата за екстрадиция на Цветан Василев като в последния момент отправяха нови искания за екстрадиция с променено обвинение и така пращаха процедурата да започне отначало. Това е общоизвестно. Не е известно обаче дали те двамцата правеха това за да не може Цветан Василев да разкаже каквото знае (всъщност той доста разказа пред медиите) или просто защото той им плащаше за да си живее живота в Белград.
Вероятно снимката на този субект е такава, защото само "водещият му офицер" го е виждал, и то отдавна.
Чакате да видите ... Паскал, да вземете ... интервю? ..... Елате утре ... ама по-рано ... към 5 и половина!
Ква е тая снимка, бе? Все едно са го ексхумирали!
"Никой не хапе ръката която го грани" .Те винаги, ще си гласуват за банкянския бег, защото той им пълни яслата със зоб и им осигурява щастливо живуркане на наш гръб. Въпроса е ние останалите какво ще направим??
И като разкаже, какво ще стане? Нещо ще се промени в Батустан? И Господ да слезе истината да каже, батустанци пак ще си изберат сикаджийската тиква да ги управлява.
"Паскал е работил като митничар на граничния пункт "Капитан Андреево". Има твърдения, че тогава е станал сътрудник на "Държавна сигурност" и е усвоил тънкостите на контролираната от държавата контрабанда. През 1995 г. напуснал митниците и тогава започнало развитието му в контрабандния бизнес, първо като съдружник на Иван Тодоров."ПП Всички гербаджийски трошляци да знаят, че Паскаля е от шайката на Вожда им барабар с Таки, Ами и сие.
Аха, този може. Ама бившият ортак на Прасето не може. Щото може да разкаже доста за краденето. В държавата на крадливата Шайка е така.
Буда - сътрудник на службите... Трактора - сътрудник на службите... Черепа - сътрудник на службите... Паскал - сътрудник на службите... Тъй кат го гледам, Паскал или ще е следващият мин. председател, или ще посети Трактора...