Никола Цолов се изкачва във Формула 2 с "Кампос рейсинг"

Вицешампионът във Формула 3 Никола Цолов ще се състезава догодина във Формула 2 с "Кампос Рейсинг", за който кара през последните три сезона в по-ниските серии.

През 2022 година българинът спечели титлата в испанската Формула 4 с Кампос, а през тази година доказа качествата си и във Формула 3.

Формула 2 е най-високото ниво в моторните спортове, достигано от български състезател. Това е последната крачка преди кралския клас в световния моторспорт - Формула 1.

“Изключително сме горди, че ще продължим да работим с Никола за още една година. Той направи първите си стъпки в едноместните автомобили с нас. С нас има шампионска и вицешампионска титла, което е доказателство за изключителния му талант“, заяви Адриан Кампос-младши, шефът на Кампос Рейсинг..

“Формула 2, разбира се, е друго ниво, но Никола вече има богат опит, въпреки, че е още млад”, допълни той.

Българинът коментира, че е изключително щастлив да направи следващата стъпка в кариерата си и да продължа във Формула 2 отново с Кампос Рейсинг.

“Заедно работихме много усилено и постигнахме успехи в испанската Формула 4 и Формула 3, което ми дава увереност за следващия сезон. Това е още една крачка към мечтата ми и ще работим още по-упорито, за да постигнем силни резултати”, коментира той.

Българинът завърши третия си сезон във Формула 3 на второ място в крайното класиране с 2 победи и три спечелени квалификации, а “Кампос“ спечели първата отборна титла в своята история.

Цолов имаше големи шансове да спечели и титлата, но една победа му бе отнета след дискваликация заради изтъркана планка на пода на колата, а едно състезание бе провалено заради грешен избор на гуми.