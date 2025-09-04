Българинът Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон. Това стана ясно, след като в официалния сайт на автомобилната надпревара направиха секция с неговото име за 2026 година. Все още няма яснота за кой отбор ще се състезава Цолов.
18-годишният българин, който е част от тима на "Кампос Рейсинг", през този уикенд ще кара на пистата "Монца" във финалния кръг на Формула 3, като това ще бъде последното му състезание в сериите. Той е трети в генералното класиране след две победи и общо пет класирания на подиум в кампанията, като все още е в борбата за второто място, изоставайки само на 2 точки зад испанеца Мари Боя преди последните два старта в Италия в събота и неделя. Шампионския трофей вече си осигури бразилецът Рафаел Камара.
Според различни информации Цолов може да замени германеца Оливер Гьоте в екипа на MP Motorsport във Формула 2, но той може и да остане в "Кампос Рейсинг" и да замени испанеца Пепе Марти или британеца Арвид Линдблад, за които има спекулации, че може да преминат във Формула 1.
Цолов спечели титлата във Формула 4 Испания през 2022 година като част Академията на тима от Формула 1 "Алпин", а негов ментор сдтава двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо (Испания). През 2023 година българинът започва да се състезава във Формула 3 за тима на ART Grand Prix, като завършва 11-и в генералното класиране във втория си сезон.
През зимата на тази година той е привлечен в младежкия отбор на "Ред Бул" (Red Bull Junior Team) и в екипа на "Кампос Рейсинг", за който се представи много силно и дълго време беше в борбата за първото място.
