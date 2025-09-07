Никола Цолов завърши втори в Гран при на Италия във Формула 3

Никола Цолов зае втората позиция в основното състезание за Гран при на Италия на пистата "Монца" - десети, последен кръг за сезона във Формула 3 и стана вицешапион.
Отборен шампион за първи път в историята си стана тимът на българина Campos Racing, който грабна двойна победа във финалния старт, след като съотборникът на Цолов Тасанапол Интрапувашак (Тайланд) спечели днешната надпревара.
Шампион за сезон 2025 стана бразилецът Рафаел Камара (Trident), който се нареди пети днес, събирайки 166 точки в актива си.
Цолов натрупа 124 на второто място, а трети е съотборникът на българина Мари Боя (Испания) със 116.
