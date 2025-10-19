Николай Денков: Защо Борисов признава чак сега, че изпълнява това, което каже Пеевски

"Тази седмица ще остане в историята, но не с изборите в Пазарджик, а с едно изречение от Борисов и това изречение трябва добре да го запомним, защото то дава рамка за анализ на всичко, което се е случвало през последните години, което се случва днес и което ще се случва през следващите месеци. Изречението е - "Каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам".

Този прочит на събитията от седмицата представи в интервю за БНР съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" - "Демократична България" и бивш премиер Николай Денков.

"Това че Борисов изпълнява каквото каже Пеевски, има няколко последствия, които не бяха дискутирани досега", добави той. По думите му преформатирането във властта трябва да се разбира като прегруприране.

"Защо Борисов го казва точно сега, след като 20 години се криеха? Защо Борисов съобщава сега на цяла България и на целия свят, че каквото каже Пеевски, той го изпълнява? За мен това е началото на видимия преход на властта в ГЕРБ от Борисов към Пеевски, тоест Пеевски е поискал да го каже и Борисов го казва. Оттук нататък каквото каже Пеевски, това ще се случи и това е входът в преговорите, които предстоят в понеделник. Ще се случи това, което иска Пеевски", смята Денков.

Бившият премиер, който в миналото беше и министър на образованието, коментира и състоянието на образователната система.

"С всички промени, които се слагат в образователната система, ние няма да подобрим образованието, защото нито имаме мярка за качество, нито има как да я измерим, нито имаме механизми, които да дадат стимула учителите и директорите да работят за по-добро качество. Ние ще продължим да потъваме, ако не подобрим тази част, свързана с качеството", смята Денков.