Николай Денков: Защо Борисов признава чак сега, че изпълнява това, което каже Пеевски

"Тази седмица ще остане в историята, но не с изборите в Пазарджик, а с едно изречение от Борисов и това изречение трябва добре да го запомним, защото то дава рамка за анализ на всичко, което се е случвало през последните години, което се случва днес и което ще се случва през следващите месеци. Изречението е - "Каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам".
Този прочит на събитията от седмицата представи в интервю за БНР съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" - "Демократична България" и бивш премиер Николай Денков.
"Това че Борисов изпълнява каквото каже Пеевски, има няколко последствия, които не бяха дискутирани досега", добави той. По думите му преформатирането във властта трябва да се разбира като прегруприране.
"Защо Борисов го казва точно сега, след като 20 години се криеха? Защо Борисов съобщава сега на цяла България и на целия свят, че каквото каже Пеевски, той го изпълнява? За мен това е началото на видимия преход на властта в ГЕРБ от Борисов към Пеевски, тоест Пеевски е поискал да го каже и Борисов го казва. Оттук нататък каквото каже Пеевски, това ще се случи и това е входът в преговорите, които предстоят в понеделник. Ще се случи това, което иска Пеевски", смята Денков.
Бившият премиер, който в миналото беше и министър на образованието, коментира и състоянието на образователната система.
"С всички промени, които се слагат в образователната система, ние няма да подобрим образованието, защото нито имаме мярка за качество, нито има как да я измерим, нито имаме механизми, които да дадат стимула учителите и директорите да работят за по-добро качество. Ние ще продължим да потъваме, ако не подобрим тази част, свързана с качеството", смята Денков.
Според мен е прав. От тук нататък за добро, или лошо голямото Д ще притежава цялата власт и ще става това, което той поиска. Боко е никой - кукла на конци.
Добър ден акедемик Денков, сега ли разбрахте, че Борисов и Пеевски са гръб в гръб както казваше Гнома. Мислехме, че сте по интелигентен, някои хора дължат извинение, че изпраха крадливия Толуп и Магнитски.
Донякъде разбирам гербер-свиневъдите, да "отучат" всичко "учЕно" - с което се заеха неграмотните шаяци на 09. 09. 1944 год., ама не разбирам защо си разнасят семейните проблеми пред хората... Освен "описаното" от един гербер по долу, Денков е и ВОДЕЩ УЧЕН в научните институти на "Юнилевър"-UK и "Рон-Пуленк"-Франция, и ПОСТОЯНЕН член на 3 европейски научни комитета... Не, че има някакво значение, ама цялата "образованост" на гербер-свинската …
им компания е под нивото, дори и на един Денков... Дори и с 19-те дипломи и специализации на Сачева... Вярно, специализирал е в Япония и Упсала-Швеция, а не в Мултигруп като Свинята, и не е охранявал паркинга на сикаджиите като Тиквата, ама...
денкофф тъпото
Не пей ми се, не смей ми се, от днес вече ще да блея? Ту-тууу
Това е смешна работа, как е възможно един-двама човека да решават вместо вас, че не може да вземете собствени решения та ви се спуква работата и изпадате в безизоходица.
Вслушайте се в казаното от Денков. Ако Борисов прави това, което му каже Пеевски спукана ни е работата.
"ЗАЩО?" е най- важният въпрос за критичното мислене. В републиката той е дефицитен и често се сблъсква с омерти. Та, ЗАЩО , когато се сглоби " сглобката" и се създаде проевропейско правителство, Ахмед Демир Доган смени Карадайъ с Делян Пеевски? Защо Делян Пеевски предяви претенциите си за власт към Борисов и Борисов събори проевропейско правителство? Каква сделка, за която не знаем, сключиха тогава Бойко Методиев Борисов и Делян Пеевски? Кои тайни кръгове бабуваха над тая сделка? Има и още причинно- следствени въпроси. Така само започва размисълът. Само началото.:) Е? ЗАЩО?
Сапуненият академик! ;)
Световна новина,мишко рашистко. Пффф!