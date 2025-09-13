Николаос Цитиридис: Депутатите могат да са конкуренция на комедиантите (подкаст)

Как безнадеждно смешната действителност вдъхновява едно комедийно шоу и изкарват ли се пари от стендъп комедия в България? Николаос Цитиридис дава отговорите на тези и други въпроси в подкаста "Наяве с Mediapool".

"Хората на трибуната в парламента могат да бъдат конкуренция (на комедиантите - бел. ред.). Те притежават много от качествата на стендъп комедиантите. Те имат самочувствие, могат да говорят глупости, без да им дреме и са много смешни като физиономии", казва комедиантът, барабанист и бивш журналист Цитиридис.

"Много е странно колко е ниско нивото в Народното събрание. Понякога аз се изненадвам от начина, по който се комуникира там. Поне се правете на умни, изиграйте го", коментира той. И допълва, че би се върнал в Народното събрание като журналист, за да "дразни" депутатите. Целият разговор с Николаос Цитиридис вижте във видеото:

Можете да слушате епизода на "Наяве с Mediapool" и в Spotify.