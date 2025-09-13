Николаос Цитиридис: Депутатите могат да са конкуренция на комедиантите (подкаст)

Как безнадеждно смешната действителност вдъхновява едно комедийно шоу и изкарват ли се пари от стендъп комедия в България? Николаос Цитиридис дава отговорите на тези и други въпроси в подкаста "Наяве с Mediapool".
"Хората на трибуната в парламента могат да бъдат конкуренция (на комедиантите - бел. ред.). Те притежават много от качествата на стендъп комедиантите. Те имат самочувствие, могат да говорят глупости, без да им дреме и са много смешни като физиономии", казва комедиантът, барабанист и бивш журналист Цитиридис.
"Много е странно колко е ниско нивото в Народното събрание. Понякога аз се изненадвам от начина, по който се комуникира там. Поне се правете на умни, изиграйте го", коментира той. И допълва, че би се върнал в Народното събрание като журналист, за да "дразни" депутатите. Целият разговор с Николаос Цитиридис вижте във видеото:
Можете да слушате епизода на "Наяве с Mediapool" и в Spotify.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
9 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Сега последно за екскурзията, тая безплатната до Северна Корея , която се организира от форума - последно къде е тетрадката със списъка ? Защото аз искам да запиша и кака ? Не се правете на луди , знам че освен мъжете си , записахте и тъщите, комшиите... Нещо , на което нямате право !!! Аман от българи значи !!!!!!! Като има нещо безплатно и айде юруш... Не ме интересува аз без кака не тръгвам !!!
Тоя дебел см..шник върху какво стъпва , че удря такова самочувствие? Върху пародията , която правеше по БТВ. Някой ще му обясни ли на тоя п..лячо, че единсвената причина да го държат толкова на екран беше ,че БТВ не искаше да признае собствения си провал с неговия избор?
"Депутатите могат да са конкуренция на комедиантите" - И най-вече шарлатаните! ;)
Самия либерализъм , като идеология може и ражда единствено посредствени ялови хора. Всяка друга идеология , налага СЕЛЕКТИВНИЯ ПОДБОР - яростна , агресивна личностна конкуренция , в която биват избирани най дебрите. Единствено либерализма обръща процеса и решава, че определени индивиди следва да са толерирани, защото са с правилния цвят на кожата, сек..уална ориентация , религия , идеология и т.н. И съответно резултатите са видими: Германия, Франция , Скандинавия...
Да, нищо смешно няма в тая гн..да Цитиридис. Но той е стандартния профил на българския лев..ундер. Той, Любенчето Жечева, Чефо, Господари на Ефира, Нета, Клон.. та или не знам откъде е момента снимат. Банда посредствени некадърници, които се присламчват към "прпгресивната общност" защото усещат, че там са същите , като тях , техния профил.
Не успявам да доловя кое му е смешното на този господин.
Трагикомици демек.
Много добре казано че по-големи смешници от депутатите няма.