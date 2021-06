Нина Кравиц, Офенбах, S.A.R.S. и култови български банди на плажа "Перла" за Sunland фестивал

Ясни са първите изпълнители във фестивала Sunland, който се организира от 29 до 31 юли на плаж "Перла" от създателите на култовия сръбски рок фест EXIT, провеждащ се ежегодно на Петроварадинската крепост и бележещ 20 години сега. По този повод EXIT прибавя България, а също така и САЩ и Китай към фестивалното си семейство, включващо още Черна Гора, Румъния, Хърватия, Босна и Херцеговина и Грузия.

През трите дни на феста в България, на четирите сцени на плажа "Перла" ще се вихрят повече от 50 изпълнителя

.

Сред първите обявени в петък участници е абсолютният лидер на съвременната електронна сцена Нина Кравиц , която е сред топ диджеите, които радват многохилядната публика на фестивали като Amsterdam Dance Event, Decibel, Awakenings и DEMF. На сцената ще се качат и Дориан и Сезар от парижкото денс дуо Ofenbach (Офенбах), които след три европейски, две американски и азиатско турне дебютират и пред българска публика.

Алтернативната рок банда от Белград S.A.R.S (Sveže Amputirana Ruka Satrijanija или Прясно ампутирана ръка на Сатриан) вече е позната на феновете у нас, а песента им "Перспектива" почти десетилетие е тотален хит. С комбинация от поп рок, реге, блус, джаз и хип хоп, с етно елементи от Сърбия, бандата е една от водещите на така наречената "нова сръбска сцена".

Българските участници са Руши, Остава, ПИФ, Анимационерите, Ревю, Жлъч/Григовор/Гена, Керана и Космонавтите, както и много други, които предстои да бъдат обявени.

Ще забият и No more many more, Jin Monic, Спални места и други млади и не толкова познати банди. DJ сцената ще бъде домакин на местни герои като The Foreigners, Shosho, LQ, Zimone, Boyan, Crash, Kickon, Ihou, Cass, Stephane Love, Fozzie, Feel. съобщават организаторите.

В Нови Сад фестът ще е на традиционното си място от 8 до 11 юли. Там хедлайнерите са френският диджей Давид Гета, британският му колега Джонас Блу, диджей Снейк, ще участват и световни и регионални звезди като Sabaton, Лайбах, Пол Калкбренер, Амели Ленс, Meduza и други. Нина Кравиц ще забие на Петроварадинската крепост, преди да дойде в България, очакват се е и стотици други изпълнители за юбилейното издание в Сърбия. На фестивала в Нови Сад обаче ще бъдат допускани само ваксинирани срещу Covid-19, такива с отрицателен PCR или антигенен тест или с тест за антитела.

В Китай EXIT открива първия си нощен клуб Changsha EXIT Effinity в едноименната столица на китайската провинция Хенан. Планира се откриване на още клубове и стартиране на фестивал в Китай.

На американския континент EXIT започна сътрудничество с един от водещите световни клубове, епицентърът на електронната музика — Space Miami. Голямото събитие в центъра на мегаполиса във Флорида ще бъде домакин на аплодирания холандско-сръбски изпълнител Satori на 20 юни, съобщават организаторите.