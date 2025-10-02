Nirvana спечели делото за обложката на албума си Nevermind

Мъжът, който е сниман като бебе на корицата на класическия албум на Nirvana Nevermind, се провали в опитите си да съди групата за разпространение на детска порнография.

Четиримесечният Спенсър Елдън беше заснет да плува гол под вода на известната корица на албума от 1991 г.

34-годишният днес мъж съди рок групата и фотографа Кърк Уедъл, но съдия постанови, че “нито позата, фокусната точка, обстановката, нито общият контекст предполагат, че корицата на албума съдържа сексуално експлицитно поведение“.

Адвокат на Nirvana каза: „Радваме се, че съдът сложи край на това безпочвено дело и освободи нашите креативни клиенти от стигмата на фалшивите обвинения.“

Към снимката на бебето Спенсър Елдън, плуващо под вода за корицата на албума, беше добавена банкнота от 1 долар на въдица.

Елдън първоначално заведе дело през 2021 г., твърдейки, че самоличността и името му са „завинаги свързани с търговската сексуална експлоатация, която е преживял като непълнолетен, която е била разпространявана и продавана по целия свят“.

Окръжният съдия на САЩ Фернандо Олгин отхвърли иска през 2022 г., тъй като ищецът го е подал след 10-годишния срок за завеждане на гражданско дело.

Апелативен съд отмени това решение, позволявайки на Елдън да заведе отново делото.

Съдия Олгин обаче вече постанови, че освен факта, че сниманият е бил гол, нищо не е „близо до това да постави изображението в обхвата на закона за детската порнография“.

Той сравни изображението със семейна снимка на къпещо се дете и каза, че то е „очевидно недостатъчно, за да се обоснове констатацията“ за детска порнография.

„Голотата трябва да е съчетана с други обстоятелства, които правят визуалното изображение похотливо или сексуално провокативно“, пише съдия Олгин, цитирайки по-ранно решение.

Съдията посочи и фактори, включително присъствието на родителите на Елдън на фотосесията, факта, че фотографът е бил приятел, и факта, че той преди това е „приел и е имал финансова полза от това да бъде представен на корицата на албума“.

Юридическият екип на г-н Елдън заяви пред Rolling Stone, че „с уважение не са съгласни“ с решението и планират да го обжалват.

„Докато развлекателната индустрия дава приоритет на печалбите пред неприкосновеността на личния живот, съгласието и достойнството на децата, ние ще продължим да се стремим към осведоменост и отчетност“, каза Джеймс Р. Марш от адвокатска кантора Marsh Law Firm.

Първоначално издаден на 24 септември 1991 г., албумът Nevermind достига първо място в класацията Top 200 на „Билборд“ през януари 1992 г. и остава в чарта цели 554 седмици. Легендарният гръндж албум е продаден в над 30 милиона копия и се счита за един от най-влиятелните в историята на рок музиката.