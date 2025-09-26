Нишови коли, дрифт и стънт шоу събират фенове този уикенд в София

Нишови автомобили втора ръка, каквито рядко се намират и на световния пазар, и по-често се купуват като играчки или с инвестиционна цел - някои от които на цена над милион лева, че дори и такъв за над 1.2 млн. долара, ще съберат фенове на суперколите този уикенд в столичната "Арена 8888".

Организаторите на CarSpeed 2025 признават, че очакват 90-95 процента от аудиторията да отиде с цел забавление. На изложението ще бъдат представени уникални модели на Ferrari, Mercedes-Benz, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, McLaren, Aston Martin и други експонати, които може и да си намерят купувачите.

Целта е да се види тоталната промяна на пазара на автомобили втора ръка и ще се представят коли, от които има едва няколко бройки в света, други са изцяло преобразени – стари, но с нова визия, което да покаже, че възрастта на автомобила няма значение, а е важна носената емоция, коментира пред журналисти Венцислав Ганев от ММ ауто. Идеята е представяне на свободните търговци на автомобили, които не са дистрибутори на някоя конкретна марка, а са гъвкави.

"Отдавна горублянската схема не работи и освен да представим спортните автомобили, искаме да представим бизнеса си като качествен продукт", допълни той и издаде, че за любителите на екстремните скорости скоро в България ще има специална писта за шофиране.

Изложението CarSpeed 2025 ще има и богата съпътстваща програма – и в съботния, и в неделия ден най-известните стънт групи ще правят демонстрации – с мотори, автомобили и АТВ-та. Обещали са шоу да има дори и при лошо време. "Казаха, че дъждът не им пречи", пошегува се Ганев.

Дрифт пилоти ще се включат благотворително в шоуто и дори ще возят до себе си любители на екстремното, които желаят срещу това удоволствие да направят дарение за лечене на болно дете. При продажба на един от експонатите е дадено обещание за дарение за същата кауза.

За привличане на повече посетители ще има и късметлия, който ще си тръгне с фолскваген кабриолет награда – с година гаранция и малко навъртяни километри. Сред другите награди са ваучери за 500 лв. за зареждане с гориво, за гуми или за лизинг.

Ще има и симулатори за шофиране, възможен ще е и тест драйв с някои автомобили. Предвидена е и галерия с уникални снимки от обиколки на българския пилот Никола Цолов, който от следващия автомобилен сезон минава ниво нагоре във Формула 2.