"Нито технологии, нито заводи, нито инженери." Как въпреки указанията на Путин рухва руската авиационна индустрия

Мащабната програма за съживяване на авиационната индустрия, която руските власти стартираха малко след началото на войната, очаквайки да произвеждат десетки самолети годишно, за да заменят станалите недостъпни пътнически самолети Boeing и Airbus, се проваля.
От планираните за тази година 15 пътнически самолета руските производители успяха да доставят само един на превозвачите, съобщава Ройтерс, позовавайки се на данни от ch-aviation, швейцарска служба за авиационни данни и статистика.
Според първоначалния план, одобрен преди две години, през 2023 г. местните самолетни заводи трябваше да произведат 5 граждански самолета, да добавят още 40 миналата година и да увеличат производството до 82 бройки тази година - ниво, което никога не е виждано в съвременната история на Русия.
В действителност през 2022-25 г. флотът на гражданската авиация е попълнен само с 13 нови самолета - 12 „суперджет“ и един Ту-214. Освен това последният самолет не се използва за превоз на пътници: на него лети руският вицепремиер Денис Мантуров, съобщил пред Ройтерс източник, запознат със ситуацията.
За пълноценно възраждане на авиационната индустрия в Русия „няма компонентна база, няма технологии, няма заводи, няма инженери“, казва пред агенцията източник от авиационната индустрия, пожелал анонимност. „За да се създаде всичко това от нулата, ще са необходими години, ако не и десетилетия“, оплаква се той.
Миналата година на фона на забавяния и санкции, които забраниха доставката на компоненти за самолети в Русия, правителството вече радикално преразгледа плановете за доставка на местни самолети на превозвачите: вместо 171 самолета през 2024-25 г., те трябва да получат само 21. Тази цел обаче също може да се окаже непостижима. Миналия месец руски представители предупредиха, че целите на програмата може да се наложи да бъдат преразгледани отново поради рязкото покачване на лихвените проценти по кредитите. Те правят финансирането скъпо и забавят производството.
Същевременно без адекватни ремонти и резервни части флотилията от западни самолети на руските авиокомпании постепенно излиза от строя. Най-малко 200 самолета Boeing и Airbus ще трябва да бъдат изведени от експлоатация до 2030 г., предупреди през март главният изпълнителен директор на „Ростех“ Сергей Чемезов. През 2023 г., на среща с президента Владимир Путин, той заяви, че масовото „пенсиониране“ на самолети „на чуждестранни компании“ ще започне през 2025 г., тъй като те ще се нуждаят от „основни ремонти и т.н.“.
Сблъскали се с рязко увеличение на броя на въздушните инциденти, който миналата година достигна шестгодишен рекорд, руските авиационни власти предприемат отчаяни мерки. Миналата година те се обърнаха към Казахстан, Киргизстан, Кувейт и Катар за наемане на самолети, с които да покрият нуждите на вътрешния транспорт. През 2025 г. Москва отправи подобно искане към Етиопия, но получи отказ. „Ние работим в съответствие с международните разпоредби и законодателството на САЩ и не сме готови да поемем рисковете от нарушаване на тези закони“, каза главният изпълнителен директор на Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев.
Флотът на руските превозвачи, който включва около 700 западни самолета и около 150 SSJ-100, наближава критична точка, съобщиха за Радио „Свобода“ експерти от индустрията през пролетта.
Всеки самолет трябва да преминава редовни проверки: така наречената C Check на всеки 1,5-2 години и по-задълбочената D Check - на всеки 6-12 години. Тези процедури обаче са невъзможни без прякото участие на производителите, които вече не си сътрудничат с руски компании.
„2025 г. законно ще бъде последната година на полети за повечето“ самолети във флота на руските компании, казва експерт по авиационна сигурност, пожелал да остане анонимен поради чувствителността на темата. Според него проблемът с липсата на резервни части ще засегне дори руските „суперджети“, при които всички критични компоненти – двигатели, авионика, електрическо оборудване, колесници и горивни системи – са западно производство.
„Както чуждестранните самолети, така и „суперджетите“ в крайна сметка ще трябва да бъдат „приземени“ поради липса на компоненти. Суперджетите просто ще издържат с около една година повече“, предупреждава авиационният експерт.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
33 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
До#19.АН2,като те чета, много си отворен!Би ли отговорил на въпроса-кое е това нещо, изобретено от руснак, през последните 108 години, разработено и произведено в руски завод, по руска технология, на руски машини, с руски суровини, от руснаци. И най-важното-да е в полза на хората.Не оръжия, че и там, без скорея и китай сте скъсани.
От над 35 годин съм занаятчия в доста разнолика и сложна деятелност. Нема да уточнявам. Само ще кажа, че в целия ми машинно-инструментален "багажник", надхвълящ доста иляди потни левчуги, има едва един чук, неколко отвертки и едно менгеме - савецко производство. В началото на 21.век бех купил и един "сверхсекретен-космически" ел.-плазмен резач-заварочен поялник. Изсипах над 4 иляди лева. Верно, можеше да бачка и с ... водка, за който се интересува, де. С 50 мл. вадеше плазмена струя за около десетина …
минути. КРАДЕНА, натъкмена неква джапан-технология. Бракувах го, щото трудно правеше разлика м/ду резане и заварка, за запой, да не говориме. Бачкам си и днеска с германски, италиански, японски, американски, нидерландски машини. И с главно шведски инструментариум. За дигитално-компютърната секция да не говориме. Тамка пък нийде не съм видел да пише "сделано в сесСЕРЕто", иль РУШ-ПфЕДЕРИстань. Мда.
Имат мозък , колкото равновесие да пазят.
Ама не ги мислете руснаците, не се затормозявайте. Както винаги те ще намерят решение.
Четохме, четохме... Четохме за "огромните стратегически бомбардировачи", дето "Паяжина"-та ги избомби и жужето скри оцелелите чаааак в Камчатка...
След авиационната индустрия следва крах на цялата индустия.
Незнам какво сте чели,но щом в момента правят по-добри изтребители от прехвалени те F35,които гълтат пушека на руските,разпадат се във въздуха и немогат да настигнат дори огромните стратегически бомбардировчициТУ160 направете си сами изводи.
Незнам какво сте чели,но щом в момента правят по-добри изтребители от прехвалени те F35,които гълтат пушека на руските,разпадат се във въздуха и немогат да настигнат дори огромните стратегически бомбардировчициТУ160 направете си сами изводи.
Не им трябват самолети на ватенките. Ще пътуват с каруци. И без това ходят във външни клозети. Ще им отива. Живот като в 19ти век. Важното е водка и боярищник да има:)) Колкото по-далеч от тази примитивна сган, толкова по-добре за България. И за целия цивилизован свят.