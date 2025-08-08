"Нито технологии, нито заводи, нито инженери." Как въпреки указанията на Путин рухва руската авиационна индустрия

Мащабната програма за съживяване на авиационната индустрия, която руските власти стартираха малко след началото на войната, очаквайки да произвеждат десетки самолети годишно, за да заменят станалите недостъпни пътнически самолети Boeing и Airbus, се проваля.

От планираните за тази година 15 пътнически самолета руските производители успяха да доставят само един на превозвачите, съобщава Ройтерс, позовавайки се на данни от ch-aviation, швейцарска служба за авиационни данни и статистика.

Според първоначалния план, одобрен преди две години, през 2023 г. местните самолетни заводи трябваше да произведат 5 граждански самолета, да добавят още 40 миналата година и да увеличат производството до 82 бройки тази година - ниво, което никога не е виждано в съвременната история на Русия.

В действителност през 2022-25 г. флотът на гражданската авиация е попълнен само с 13 нови самолета - 12 „суперджет“ и един Ту-214. Освен това последният самолет не се използва за превоз на пътници: на него лети руският вицепремиер Денис Мантуров, съобщил пред Ройтерс източник, запознат със ситуацията.

За пълноценно възраждане на авиационната индустрия в Русия „няма компонентна база, няма технологии, няма заводи, няма инженери“, казва пред агенцията източник от авиационната индустрия, пожелал анонимност. „За да се създаде всичко това от нулата, ще са необходими години, ако не и десетилетия“, оплаква се той.

Миналата година на фона на забавяния и санкции, които забраниха доставката на компоненти за самолети в Русия, правителството вече радикално преразгледа плановете за доставка на местни самолети на превозвачите: вместо 171 самолета през 2024-25 г., те трябва да получат само 21. Тази цел обаче също може да се окаже непостижима. Миналия месец руски представители предупредиха, че целите на програмата може да се наложи да бъдат преразгледани отново поради рязкото покачване на лихвените проценти по кредитите. Те правят финансирането скъпо и забавят производството.

Същевременно без адекватни ремонти и резервни части флотилията от западни самолети на руските авиокомпании постепенно излиза от строя. Най-малко 200 самолета Boeing и Airbus ще трябва да бъдат изведени от експлоатация до 2030 г., предупреди през март главният изпълнителен директор на „Ростех“ Сергей Чемезов. През 2023 г., на среща с президента Владимир Путин, той заяви, че масовото „пенсиониране“ на самолети „на чуждестранни компании“ ще започне през 2025 г., тъй като те ще се нуждаят от „основни ремонти и т.н.“.

Сблъскали се с рязко увеличение на броя на въздушните инциденти, който миналата година достигна шестгодишен рекорд, руските авиационни власти предприемат отчаяни мерки. Миналата година те се обърнаха към Казахстан, Киргизстан, Кувейт и Катар за наемане на самолети, с които да покрият нуждите на вътрешния транспорт. През 2025 г. Москва отправи подобно искане към Етиопия, но получи отказ. „Ние работим в съответствие с международните разпоредби и законодателството на САЩ и не сме готови да поемем рисковете от нарушаване на тези закони“, каза главният изпълнителен директор на Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев.

Флотът на руските превозвачи, който включва около 700 западни самолета и около 150 SSJ-100, наближава критична точка, съобщиха за Радио „Свобода“ експерти от индустрията през пролетта.

Всеки самолет трябва да преминава редовни проверки: така наречената C Check на всеки 1,5-2 години и по-задълбочената D Check - на всеки 6-12 години. Тези процедури обаче са невъзможни без прякото участие на производителите, които вече не си сътрудничат с руски компании.

„2025 г. законно ще бъде последната година на полети за повечето“ самолети във флота на руските компании, казва експерт по авиационна сигурност, пожелал да остане анонимен поради чувствителността на темата. Според него проблемът с липсата на резервни части ще засегне дори руските „суперджети“, при които всички критични компоненти – двигатели, авионика, електрическо оборудване, колесници и горивни системи – са западно производство.

„Както чуждестранните самолети, така и „суперджетите“ в крайна сметка ще трябва да бъдат „приземени“ поради липса на компоненти. Суперджетите просто ще издържат с около една година повече“, предупреждава авиационният експерт.