No "Angels". Скандалът с подкупа, поискан от екипа на Роби Уилямс, отекна и в световните медии

Скандалът с подкупа и арестуваните представители на държавна институция покрай концерта на Роби Уилямс в София предизвика интереса и на световните медии. В понеделник стана ясно, че двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (предишна ДАИ) са арестувани, защото са взели подкуп от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на британската поп звезда, който беше в неделя в столицата.

Оказа се, че рушвет е поискан от петима шофьори, а трима са дали пари на инспекторите. Служителите на агенцията не знаели английски, но решили този проблем с опцията за превод на Google. Липсата на кеш пък преодолели, като пратили единия от шофьорите до близък банкомат.

Историята е разказана от световните новинарски агенции Ройтерс и AFP, а от там попада и в редица медии като френската France24, германският Spiegel ("Шпигел") и британското издание The Independent. "No 'Angels': Bulgarians shake down Robbie Williams convoy" (Никакви "Ангели": Българи взимат пари от конвоя на Роби Уилямс) е заглавието на сайта на френската телевизия France 24. То препраща към може би най-известната песен на Роби Уилямс - "Angels". Текстът, заедно с това заглавие, е препечатан в още няколко медии.

Случката предизвика коментари и публикации в социалните мрежи. Сред тях AI генерирано изображение, което показва певеца като тираджия, а пред него служител на DAI държи телефон, на който търси в Google translate как е на английски "Ко прайм ся?".

Друго подобно изображение показва служители на DAI на курс по "бизнес английски", който има за цел да ги научи как се превеждат ключови фрази като "К’о пра’им ся?", "Нещо да се почерпим", "Като нямаш кеш, ей ти банкомата", "Глоба на място или проблеми".

Потребители в социалните мрежи се шегуват и че случката с подкупа вероятно е предизвикала интереса на Роби Уилямс към българския превода на думата shit. В неделя в София изпълнителят на няколко пъти попита публиката как се превежда тази дума на български.