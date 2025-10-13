Нобелова награда за икономика беше присъдена "за изследвания на връзката между икономически растеж и технологично развитие"

Американците Йоел Мокир и Питър Хауит и британецът Филип Агион си поделят Нобеловата награда за икономика за 2025 г., съобщи Шведската кралска академия на науките.

Йоел Мокир e отличен за своите разработки "за определяне на предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен напредък".

Той споделя тазгодишната Нобелова награда за икономика с Питър Хауит и Филип Агион, чиито разработки са "за теорията за устойчив растеж чрез творческо разрушение".

Творческото разрушение е концепция, предложена от известния австрийски икономист Йозеф Шумпетер, според която новите технологии и иновации променят средата и изместват остарелите методи и модели.

През последните два века, за първи път в историята, светът наблюдава устойчив икономически растеж, който помага на много хора да се измъкнат от бедността и полага основите на нашия просперитет. Йоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит обясняват как иновациите осигуряват тласък за по-нататъшен напредък, изтъкват от Шведската кралска академия на науките.

Бързоразвиващите се технологии засягат всички нас, тъй като нови продукти и производствени методи заместват старите в безкраен цикъл. Това е основата за устойчив икономически растеж, който води до по-добър стандарт на живот, здраве и качество на живот за хората по целия свят.

Миналата година американците Дарон Аджемоглу, Саймън Джонсън и Джеймс Робинсън получиха Нобеловата награда за икономика за изследванията си, посветени на създаването на институции и въздействието им върху благоденствието.

Нобеловата награда за икономика е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име едва през 1969 г. от Шведската централна банка.

Нобеловата награда за икономика или по-точно Наградата за икономически науки се отпуска от Шведската централна банка (Риксбанк). Тя е най-престижната в света награда за принос в областта на икономиката и се връчва всяка година от Шведската кралска академия на науките. Носителят ѝ получава златен медал, диплома и 10 млн. шв. крони.