Номинационната комисия за КПК ще решава допустимостта на кандидатите

Номинационната комисия, която ще изслушва и оценява кандидатите за членове на антикорупционната комисия (КПК), се събира на второ заседание в понеделник сутрин. Очаква се на него 5-членният състав на комисията да вземе решение за допустимостта на кандидатите до изслушване, като вероятно днес ще бъде определена и неговата дата.

Макар че през последните седмици евентуалното закриване на антикорупционната комисия беше сред водещите политически теми, процедурата по избор на нов състав, който е обвързан и с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, продължава.

Номинационната комисия бе избрана в парламента на фона на съмнения за конфликт на интереси, за който сигнализираха от “Продължаваме промяната - Демократична България”, дни преди депутатите да излязат в лятна ваканция.

В състава ѝ влизат представители на Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието, Сметната палата и омбудсмана. Номинационната комисия си избра за председател Силвия Къдрева. Тя е зам.-шеф на Сметната палата, а допреди месеци е била служител в антикорупционната комисия.

За това от “Продължаваме промяната- Демократична България” поискаха смяната ѝ с друг кандидат, тъй като смятат, че им конфликт на интереси и съмнения за нейната безпристрастност. Сходна позиция от формацията изразиха и към главния секретар на правосъдното ведомство Венера Милова.

На първото си заседание номинационната комисия обяви, че целта ѝ е да приключи работа за месец. Ако това се случи, част от процедурата за нови началници на КПК ще е приключила, когато лятната почивка на депутатите е приключила в началото на септември.

По закон номинационната комисия следва да прегледа кандидатурите и да се произнесе за тяхната допустимост. Окончателният избор зависи от парламента.

Четиримата кандидати искат да стана част от 3-членната антикорупционна комисия. Това са адвокат Мария Даскалова, която защитава интересите на застрахователната компания "Лев инс" по делото-шамар за 1 млн. лв. срещу Mediapool, Стоян Петков и Петър Коев, предложени от управляващите, и Аделина Натина-Зиколова, издигната от фондация на бившия кадър на "Да, България" и настоящ съветник на председателя на "Величие" Ивелин Михайлов Мустафа Еми.

До петък гражданските, научните организации, както висшите училища можеха да изпращат становища и въпроси на имейла на Номинационната комисия, които да бъдат задавани на кандидатите.

Кандидатите ще трябва да отговарят на питанията на Българския институт за правни инициативи дали са използвали изкуствен интелект за изготвянето на програмата си, как ще гарантират, че КПК няма да се поддава на политически натиск, как ще подобрят обществения имидж на комисията и ще разследват ли санкционирани за корупция от чужди държави лица.