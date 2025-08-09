Норвегия подготвя първия голям кръг за издаване на лицензи за добив на газ и петрол от години

Министърът на енергетиката на Норвегия Терие Ослан съобщи, че се подготвя нов кръг за издаване на лицензи за добив на петрол и газ на норвежкия континентален шелф, предаде Ройтерс.
Това е първото предложение за нови разрешителни за сондиране в неизследвани гранични региони на страната от 2021 година.
"Норвегия ще бъде дългосрочен доставчик на петрол и газ за Европа, докато норвежкият континентален шелф ще продължи да създава стойност и работни места за нашата страна", заяви в комюнике Терие Ослан, който е от Работническата партия.
Все още не е ясно кога точно ще могат да бъдат издадени разрешителните за сондажи.
През 2021 г. правителството се съгласи на 4-годишен мораториум върху проучвания в граничните райони, ограничавайки издаването на лицензи само до зони в близост до съществуващи находища в замяна на подкрепата в парламента на по-малка лява партия.
Правителството на малцинството на Работническата партия има малка преднина пред десноцентристките партии в социологическите проучвания преди парламентарните избори, насрочени за 8 септември.
Норвегия, която добива около 4 милиона барела петролен еквивалент на ден, около половината под формата на природен газ, а останалата част - като суров петрол и други кондензати, е получила 60 на сто от приходите си от износ на енергия.
С оглед на многото остаряващи находища се очаква производството да намалее през 30-те години на сегашния век, освен ако не бъдат направени нови открития на залежи. Петролната индустрия пряко и косвено гарантира около 10 на сто от работните места в частния сектор в страната, отбелязва БТА.
"Ако искаме да изпълним ангажимента си, трябва да открием още находища, а за да ги открием, трябва да проучваме", каза Ослан.
