Норвегия се сбогува с "дядото на нацията" крал Харалд Пети

Норвегия запази минута мълчание по време на погребението на крал Харалд Пети – съвременна и обединителна фигура, въпреки скандалите, белязали края на управлението му, предаде Франс прес.

Синът му и наследник на трона Хокон Осми, заедно с украинския президент Володимир Зеленски, британския принц Уилям и редица други чуждестранни изтъкнати личности, застинаха в мълчание в Лутеранската катедрала в Осло в памет на Харалд, който почина на 28 август на 89-годишна възраст.

Погребалната процесия напусна Кралския дворец час по-рано. Поставен на лафет и обгърнат с норвежкия кралски флаг, ковчегът с тленните останки на покойния крал бе пренесен през норвежката столица, където хиляди хора се бяха събрали да отдадат последна почит.

Хокон Осми, неговите деца – принцеса Ингрид-Александра и принц Свер-Магнус, както и сестра му Марта-Луиза, придружени от високопоставени чуждестранни изтъкнати личности, следваха пеша пътя на ковчега.

Само вдовицата на Харалд – кралица Соня, на 89 г., и новата кралица Мете-Марит, която се възстановява от белодробна трансплантация, извършена през юни, пътуваха с автомобил.

Синът на Мете-Марит – Мариус Борг Хьойби, който е под домашен арест в очакване на съдебното заседание по обжалване на присъдата му за изнасилване и нападение, постановена през юни, също получи разрешение да присъства на погребението.

След религиозната служба и прелитането над катедралата на четири изтребителя Ф-35 във формация missing man (специален въздушен строй, при който се оставя видимо празно място, символизиращо отсъствието на починалия – б.ред.), ковчегът ще бъде отнесен в църквата на замъка "Акерсхус", където ще бъде положен в криптата на кралския мавзолей до саркофазите на родителите и прародителите на Харалд.

Самият той е положен в ковчег, струващ 1,7 млн. евро – чийто външен вид остава строго пазена тайна.

Веднага след погребението, флаговете отново ще бъдат вдигнати до върха на пилоните, а камбаните на църквите в Норвегия ще бият в продължение на един час.

Около 3000 полицаи и 3500 войници са мобилизирани за охрана на събитието и са въведени ограничения във въздушното пространство на страната.

Освен украинския президент и британския престолонаследник, сред присъстващите на погребението са кралските семейства на скандинавските страни, кралските двойки на Испания, Белгия и Нидерландия, престолонаследникът на Япония, президентите на Германия и Финландия и премиерите на Франция и Тайланд.

Харалд, който се възкачи на трона през 1991 г., преди смъртта си беше най-дълго управлявалият монарх в Европа. Въпреки многобройните си здравословни проблеми той винаги отхвърляше възможността да абдикира и беше изключително популярен сред сънародниците си.

"Той направи така, че тържественото да изглежда човешко", каза норвежкият министър-председател Юнас Гар Стьоре в своята надгробна реч. "Той направи Норвегия по-велика, като говореше за норвежкото "ние", в което всеки има своето място", добави той.

След като чакаха часове наред, над 46 000 норвежци отдадоха почит пред ковчега през последните дни. Площадът пред кралския дворец бе покрит с цветя, рисунки, знамена и свещи в знак на почит към "дядото на нацията".

Близо трима на всеки четирима норвежци (72%) изразяват подкрепата си за монархията – ръст с осем на сто в сравнение с предишното проучване през май, показва проучване, извършено след смъртта на краля и публикувано миналата седмица.

Подкрепата за монархията беше паднала на най-ниското си ниво през февруари (60%), когато кралското семейство бе разтърсено от поредица скандали.

По-специално Мете-Марит бе подложена на критики заради връзките си в миналото с осъдения в САЩ сексуален престъпник Джефри Епстийн, както и заради правните проблеми на сина си.

Въпреки че Хокон Осми е много популярен, мненията за новата кралица остават дълбоко разделени в Норвегия.