Норвежкият петролен фонд отказва 1 трилион долара възнаграждение на Илон Мъск в Tesla

Най-големият държавен инвестиционен фонд в света ще гласува против пакета за възнаграждение на главния изпълнителен директор на Tesla, Илон Мъск, на стойност 1 трилион долара за следващите 10 години. Фондът се аргументира, че е притеснен от размера на сделката, предаде "Файненшъл таймс".

Норвежкият петролен фонд, чиято стойност е 2.1 трилиона долара и който е сред десетте най-големи акционери в Tesla с дял от 1.1%, обяви във вторник, че макар да оценява "значителната стойност, създадена благодарение на визионерската роля на г-н Мъск", ще гласува против наградата, обвързана с неговите резултати.

"Притесняваме се от общия размер на възнаграждението и липсата на мерки за ограничаване на риска, свързан с нашите възгледи относно възнагражденията на висшите ръководители", се казва в изявлението, направено два дни преди годишното събрание на производителя на електромобили на 6 ноември.

"Ще продължим да търсим конструктивен диалог с Tesla по този и други въпроси."

Председателят на борда на Tesla, Робин Денхолм, определи гласуването като решаващо за запазването на Мъск на поста главен изпълнителен директор. Мъск публично заплаши, че ще се оттегли, ако акционерите отново блокират пакета му за възнаграждение.

Акциите на Tesla паднаха с 3% в ранната търговия във вторник.

Миналата година петролният фонд гласува против Мъск да получи тогавашния най-голям пакет за възнаграждение в корпоративната история на САЩ, който бе 56 милиарда долара.

Тази сделка беше одобрена от акционерите през юни, но впоследствие беше отхвърлена за втори път от съда в Делауеър през декември.

Две консултантски компании за акционери Glass Lewis и ISS препоръчаха на инвеститорите да отхвърлят последния пакет за възнаграждение от 1 трилион долара, който е обвързан с амбициозни цели за цената на акциите и оперативните резултати.

Група големи пенсионни фондове също публикуваха открито писмо срещу плана за възнаграждение, аргументирайки се, че “непрестанното преследване” на целта да се задържи главният изпълнителен директор е навредило на репутацията на Tesla и е довело до прекомерно заплащане.

Норвежкият фонд вече е усещал недоволството на Мъск по въпроса за възнагражденията. Главният изпълнителен директор на фонда, Николай Танген, поканил Мъск и други ръководители на вечеря в Осло по-рано тази година, но Мъск отказал поканата, след като фондът гласувал против сделката за 56 милиарда долара.

"Когато те помоля за услуга, което правя много рядко, и ти откажеш, тогава не бива да искаш от мен нищо, докато не направиш поне нещо, за да се реваншираш. Приятелите се познават по делата", написал Мъск на Танген през октомври 2024 г. в текстово съобщение, разкрито от фонда по искане за достъп до информация.

Норвежкият фонд обикновено обявява как ще гласува пет дни преди годишните събрания. Но този път публикува решението си за Tesla само два дни по-рано, като посочил, че иска "да гарантира, че цялата съответна информация е налична и може да бъде взета предвид при анализа".

Миналия месец Мъск коментира критиките към пакета за възнаграждение в социалната мрежа X, която му принадлежи.

"Tesla струва повече от всички останали автомобилни компании взети заедно. Кой от техните главни изпълнителни директори бихте искали да управлява Tesla? Аз няма да съм“, написа той.

Поотделно нарече ISS и Glass Lewis "корпоративни терористи".

Богатството на най-богатия човек в света е основно вложено в акции на Tesla, които са се утроили по стойност през последните пет години, докато пазарната капитализация на компанията нарасна до 1.5 трилиона долара.