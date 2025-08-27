Нощ на прилепите 2025 ще събере малки и големи на 30 август

На 30 август 2025 г. в парк "Борисова градина" на главната алея, ще се проведе "Нощ на прилепите", организирана от Bat World Bulgaria. Проявата е част от поредица събития под общата идея на международната организация EUROBATS за запознаване с едни от най-интересните и важни, но често неразбрани животни – прилепите. Гостите ще могат да посетят информационни щандове с любопитни факти за прилепите, да участват в забавни игри и образователни активности, да научат как да постъпят, ако намерят пострадал прилеп.
Вечерта най-любознателните ще имат уникалната възможност да чуят "гласовете" на прилепите чрез специален уред, наречен бат-детектор. За децата ще има интересна творческа работилница.
Целта на събитието е да покаже на хората, че прилепите са напълно безобидни, защитени от закона и жизненоважни за природата – всяка нощ те унищожават хиляди насекоми и така пазят баланса в екосистемите.
Събитието се организира от Bat World Bulgaria – неправителствена организация в обществена полза, която се занимава с лечение, рехабилитация и освобождаване на пострадали прилепи. Екипът се състои само от няколко доброволци, които ежедневно откликват на сигнали от цялата страна и спасяват стотици прилепи всяка година.
Bat World Bulgaria работи и за популяризиране на знанията за прилепите чрез кампании, образователни инициативи и събития като "Нощта на прилепите".
Къде: Борисова градина (главната алея преди езерото с лилиите)
Кога: събота, 30.08.2025
Начало: 17:00 Начало на разходката с бат-детектор: 20:30ч
Организатор: Bat World Bulgaria и Приятели
При лоши метеорологични условия събитието ще бъде преместено за друга дата.
Следете събитието и страницата ни! За повече информация: Bat World Bulgaria Facebook.
