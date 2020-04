Нов черен рекорд в САЩ: Близо 2000 жертви за денонощие, заразените са почти 400 хиляди

САЩ регистрираха нов черен рекорд - 1939 жертви на коронавируса за денонощие. След относително затишие епидемията отново тръгна нагоре. Жертвите вече са близо 13 хиляди и страната се доближава до най-пострадалите - Италия (със 17 127 смъртни случая) и Испания (13 798 починали).

Заразените в САЩ представляват една четвърт от официално обявените случаи в света: 396 223-ма. Ръстът само за последното денонощие е 29 609 души, показват данните на "Джонс Хопкинс".

"Америка продължава да извършва повече тестове от всяка друга страна в света и според мен това е и причината да имаме повече случаи", каза президентът Доналд Тръмп.

По думите му става въпрос за 1.8 милиона теста на ден в страната.

"Убеден съм, че някои гъстонаселени държави имат много повече случаи от нас, но не ги обявяват", добави той.

Тръмп допусна, че САЩ вече достигат пика на епидемията.

От средата на миналата седмица САЩ съобщават всекидневно за над 1000 починали въпреки карантинните мерки, които отделните щати постепенно налагат.

Щатът Ню Йорк е основното огнище на епидемията в САЩ с повече от 5500 починали и 140 000 заразени, главно в град Ню Йорк, животът в който е почти замрял.

Болниците в страната изнемогават заради недостига на медицински персонал, респираторни апарати и други материали. Повечето щати обявиха рестриктивни мерки, но на места режимът остава свободен.

Пандемията е взела най-малко 80 142 жертви в 192 страни.

Тръмп: СЗО е прокитайска

Президентът Тръмп разкритикува Световната здравна организация, избирайки си нов политически враг за атакуване и заплашвайки да спре финансирането на тази водеща здравна институция в момент, когато смъртоносен вирус опустошава планетата, пише в. "Ню Йорк таймс".

Тръмп обвини СЗО, че не е била достатъчно агресивна в борбата с вируса и заяви, че ще бъде спряно изплащането на вноската на САЩ за организацията.

В действителност Тръмп се опитва да осъжда СЗО за същите пропуски, в които бяха обвинени той и администрацията му.

We send our love to the great people of New York and New Jersey! pic.twitter.com/aAoLUAQeUt