Нов имотен удар на Сарафови

Нов имотен удар е направила бившата съпруга на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов Евгения Сарафова, твърди разследващият сайт Bird.bg. Тя и първородният им син Боби Борислав Сарафов са собственици и управители на фирмите от строителния бизнес на фамилията с имоти за десетки милиони лева. Някои от тях са придобити изключително изгодно, твърди разследващият сайт, който е разработил и интерактивна карта на имотите на Сарафови. В края на 2024 г. сдружение БОЕЦ разкри, че именно Евгения Сарафова и първородният син на Борислав Сарафов са получавали възнаграждения от по над 5000 лв. месечно от транспортната фирма "Юнион Ивкони", но специалният прокурор Даниела Талева отказа да разследва случая, защото получаването на "заплата" няма как да е престъпление.

"Фирма купува апетитен имот в София за 343 000 лева, след което е продадена за 1000 лв. в брой. Последният собственик е предприемчива бизнес дама. Тя е бивша съпруга на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и върти успешен строителен бизнес заедно с първородния му син", разкрива Bird.bg. Според коментара на медията сделката на Евгения Сарафова е нереално изгодна, а освен това в нея има и данни за "неслучайни контакти с лица, близки до силовите групировки и цигарената контрабанда". Първият собственик на фирмата, при когото е купен имотът, има връзка с най-голямата нелегална фабрика за цигари, открита под кравеферма в село до Свиленград.

До момента няма реакция по случая от Борислав Сарафов, но бившата му съпруга е отговорила на Bird.bg, че закупеното дружество има не само активи, но и сериозни пасиви (виж долу, б. р.).

Каква е сделката?

На 30 април 2025 г. бившата съпруга на Борислав Сарафов – Евгения Сарафова, става едноличен собственик и управител на дружеството "Креатив Урбан". Фирмата (дотогава "Вибет Строй") е преименувана по примера на други дружества от строителния бизнес на Сарафови. Договорът за прехвърляне на дружествените дялове показва, че Сарафова е платила 1000 лева в брой за 100% от дяловете във фирмата.

Продавач е Йордан Стоянов Йорданов, от с. Кокаляне. Той е бил едноличен собственик на фирмата само за 13 дни (вписан на 17 април 2025 г.), като е закупил дяловете също за 1000 лв. в брой. Учредител и първи собственик на фирмата, регистрирана с капитал от 1000 лв. през ноември 2024 г., е Росен Цветанов Янков, също от Кокаляне. "По всичко личи, че Йорданов е встъпил в собствеността на фирмата като подставено лице, за да се скъса връзката към Янков", коментира Bird.bg.

Росен Янков наскоро е придобил дялове във фирмата "Георги П.П.С." от дъщерята на издирвания Стойчо Захариев Иванов, бивш собственик на кравефермата в Момково, под която беше открита фабриката за цигари. Светла Стойчева Иванова пък е купила фирма от Иван Петлешков. В интервю за Mediapool бившият вътрешен министър Иван Демерджиев говори за влиянието на кръговете около Делян Пеевски и Иван Петлешков върху полицията в Пловдив.

"Самият факт, че приближени на главен прокурор правят сделка с такива лица е озадачаващ, но в бизнеса, когато е движен от пазарна логика, стават и такива случайности. Само че пазарната логика в тази сделка отсъства", коментира разследващият сайт.

Според данните апетитният парцел с площ 683 кв. м в полите на Витоша, в кв. Драгалевци, в София е купен в края на 2024 г. за 343 000 лева или 256.77 евро/кв.м. След той, като част от активите на фирмата, става собственост на Евгения Сарафова само срещу 1000 лв.

Евгения Сарафова: Изводът е манипулативен и подвеждащ

"Направеният извод, че срещу 1000 лева е придобит само актив в значителен размер, е манипулативен и подвеждащ. Закупеното дружество в баланса си към момента на сделката има както активи, така и сериозни пасиви, чийто размер е съпоставим с този на активите. Това е отразено в оборотните ведомости на дружеството и в годишния финансов отчет, който ще бъде публикуван в законоустановения срок. С оглед на цялостното финансово състояние на дружеството към момента на сделката и неговите сериозни задължения, твърдението, че е придобит чист актив за 1000 лева, е изцяло манипулативно и невярно", коментира Евгения Сарафова в отговор по имейл до Bird.bg.

От медията уточняват, че финансовият отчет на фирмата за 2024 г. още не е публикуван и не може да се види какви задължения има фирмата.