Нов индекс ще мери общественото напрежение в България

Нов индекс ще измерва общественото напрежение сред българските граждани от началото на октомври. Той ще бъде публикуван на всеки три месеца и ще разглежда тенденциите през последното тримесечие.

Първото издание ще бъде публикувано на 1 октомври и първите му стойности ще се отнасят за периода юли-септември 2025 г. Индексът за обществено напрежение ще бъде изготвян от Центъра за анализи и кризисни комуникации и социологическа агенция „Мяра“ в партньорство с платформата "Сенсика".

Индексът ще се формира от 21 показатели, разделени в три основни групи – държавност и среда; благосъстояние и публичност.

Съоснователят на ЦАКК Александър Христов поясни, че "държавност и сигурност" ще включва политическата и икономическата среда, инфлацията, нивата на престъпност, природните бедствия и обществени проблеми. "Благосъстоянието" ще се отнася до доверието в институциите, доходите на хората, цените и очакванията за тяхното изменение, докато група "публичност" ще включва тенденциите в медиите и социалните мрежи, публичното недоволство, броят и мащабите на протестите в страната.

Стойността на общественото напрежение ще се измерва в четири групи. При оценка от 0 до 3.99 има нисък и контролиран обществен риск, от 4 до 5.99 има средно ниво на напрежение умерено контролиран риск, от 6 до 7.99 става дума за висока степен на обществено напрежение и труден за контрол риск от ескалация, докато между 8 и 10 вече има неуправляема ситуация.

Политологът Първан Симеонов и Александър Христов обясниха, че информацията в индекса ще се съставя на база на официални публични данни от различни институции, социологическите месечни проучвания „лице в лице“ на агенция „Мяра“ и медиен мониторинг.

По думите на Симеонов това ще бъде първи подобен инструмент в България. Той ще представлява „моментна снимка на състоянието на обществото“, но и „инструмент за ранно предупреждение“ за очакваните обществени реакции и е „колкото инструмент за диагноза, толкова и за прогноза“.

Според политолога има голямо напрежение сред политизираните слоеве на обществото и индексът ще се опитва да ги показва. Той ще разглежда и различни тенденции за нарастване на недоволството в обществото като природни бедствия, трагедии и други.

Симеонов отбеляза, че през септември се очаква покачване на политическото напрежение и повече предизвикателства и затова е рано да се правят прогнози за резултатите от индекса, въпреки че 2/3 от тримесечието вече мина.

"В обществото ни има напрежение по отделни казуси. Този индекс е направен така, че да отчита кога градусът на напрежение се е повишил до такава степен, че недоволството по отделни казуси се превръща в недоволство към модела, към държавата, към властта" обясни политологът.

Според Александър Христов пък натрупаното напрежение около различни природни бедствия и инциденти може например да се прехвърли в недоволство от приемането на еврото в началото на 2026 г.