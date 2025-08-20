Нов инцидент: 16-годишен пострада на "плаващ дюшек" в Слънчев бряг, приет е в болница

Инцидент с воден атракцион изпрати 16-годишен младеж от София в УМБАЛ – Бургас със съмнения за комоцио. Случаят е станал в сряда следобед около 15:30 ч. в района на централния плаж в Слънчев бряг.
Трима непълнолетни, отседнали в курорта, решили да се забавляват с атракциона "плаващ дюшек" - лодка, която тегли надуваем дюшек през морето. По време на движението обаче лодката направила рязка маневра, в резултат на което един от младежите изгубил равновесие и паднал във водата. Въпреки падането той успял сам да се качи отново на атракциона и заедно с приятелите си се прибрал на брега, съобщи бТВ.
Първоначално момчетата не съобщили за сериозни оплаквания. Единствено падналият младеж имал леко кръвотечение в областта на брадичката отдясно, но отказал медицинска помощ. Малко по-късно обаче му прилошало – получил световъртеж и се почувствал зле.
На място бил прегледан от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че става дума за комоцио. Веднага бил извикан екип на “Спешна помощ”, който транспортирал 16-годишния софиянец в УМБАЛ – Бургас за допълнителни прегледи и наблюдение.
По случая работят служители на Районното управление в Несебър. Образувано е досъдебно производство.
Децата ни нищо добро не ги чака, докато мутрите прибират парите от атракционите, дават рушвети на проверяващите и на милиционерите, а каквото остане го делят с политиците...