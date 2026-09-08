Нов модел за плащане по магистралите заради отдаването им на концесия от 2030 г.

Правителството планира да въведе нов модел за плащане по магистралите заради отдаването им на концесия до 2030 г. Това съобщи премиерът Румен Радев днес, където откри нов завод на китайска компания в автомобилната индустрия. Какъв ще е той от обясненията му не стана много ясно, но препрати към изискванията на европейска директива.

В момента за леките коли освен данъка се плаща още винетка за ползването на цялата републиканска пътна мрежа за време, докато тежкотоварните автомобили плащат тол такса за изминато разстояние по магистрали, първокласни и част от второкласните пътища.

Европейският съюз предвижда постепенна замяна на времевите винетки с тол такси и за леките автомобили най-късно до 2030 г. по основните трансевропейски пътища, т.нар. мрежата TEN-T. Евродирективата беше приета в началото на 2022 г. като мащабна ревизия на т.нар. директива "Евровинетка", която разшири обхвата и включи леките коли, микробусите и вановете. За разлика от камионите, при които от тази година таксите задължително се определят спрямо въглеродните емисии, за леките коли тази диференциация е препоръчителна и държавите могат сами да решат дали да въведат по-ниски такси за електрически и хибридни автомобили.

На журналистически въпрос дали българските шофьори освен данъци за автомобили, ще плащат и винетки и такси за концесионираните магистрали, Радев отговори така: "Всички тези неща ще се трансформират като облагане на транспортните средства, когато вече пускаме първите магистрали на концесия".

За повече подробности предаде щафетата на регионалния министър Иван Шишков. Той обясни, че винетките за леките коли ще отпаднат и ще се въведе модела, който сега се прилага при тежкотоварните автомобили. Според него новият начин на таксуване ще бъде "много по-справедлив", а промяната на икономическия модел трябва да върви успоредно с изграждането на самата инфраструктура.

"Държавата ще продължи да поддържа второкласните пътища и обходните маршрути около магистралите, така че шофьорите да имат алтернатива и избор дали да използват платените трасета", допълни Румен Радев.

Първите концесии догодина

Правителството планира още през 2027 г. да обяви първите концесии за изграждане на нови магистрали, съобщи Радев. Той отбеляза, че "концесионирането е приоритет на нашето правителство".

Правителството работи по нова рамка за публично-частното партньорство, като проектът на закон беше публикуван за обществено обсъждане в началото на септември.

Следващата седмица кабинетът ще одобри стратегически анализ за приоритетната инфраструктура, която ще обхване магистрали, железопътни линии, мостове, тунели, пристанища и летища, каза Радев. Тогава ще стане ясно кои от тях държавата възнамерява да финансира сама и кои ще бъдат дадени на частни инвеститори. Министрите на регионалното развитие Иван Шишков и на транспорта Георги Пеев ще представят публично проектите, обеща Румен Радев.

Двамата министри вече обявиха, че на концесия ще бъдат дадени магистралите от Велико Търново до Маказа, "Черно море" (Бургас-Варна), "Рила" (София-Гюешево), летището в Пловдив.

Първите процедури за отдаване на концесия ще бъдат обявени през 2027 г., обеща Радев. "За да поканим инвеститор, трябва да свършим първо нашата, домашна, работа. Трябва да имаме така наречената проектна готовност", каза премиерът. Посочи, че възложил на арх.Шишков нужните документи за приоритетните магистрали да са готови "догодина по това време". Регионалният министър вече е сформирал специален екип, като администрацията, ангажирана с тези проекти, ще може да бъде увеличена и подсилена с допълнителна експертиза.

Инвеститорите - българи и чужденци

Конкурсните процедури ще бъдат отворени за български и чужди компании. Часният инвеститор трябва да осигури средствата за изграждането на магистралата и после да поеме разходите за нейната поддръжка.

"Тези фирми трябва да строят изключително за тяхна сметка. Трябва и да поддържат магистралите изключително за тяхна сметка", заяви Радев.

Според него, именно дългосрочната отговорност за състоянието на обекта трябва да ограничи компромисите с качеството. Така ще се сложи край на "всички корупционни схеми, които властваха досега в българското пътно строителство и за които са сключени договори, които ние сега трябва да плащаме", каза Румен Радев.

Отдаването на големи инфраструктурни обекти на концесия ще освободи значителен публичен ресурс и държавата ще може да насочи повече средства към здравеопазване, образование, култура, спорт и сигурност, аргументира се премиерът. Изграждането на цялата магистрална мрежа с пари от бюджета би отнело десетилетия, допълни той.