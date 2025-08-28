Нов сигнал за дивата котка: Ловците край Тутракан са инструктирани да стрелят

Ловците, които имат право да извършват обстрел на вредни животни, са инструктирани да отстрелят дивата котка, ако я забележат. Ако става действително въпрос за черен леопард, както се твърди, хищникът не попада сред защитените от нашето законодателство. Това съобщи областният управител на Силистра Илиян Великов пред БиТиВи.

На 25 август случаен минувач при спиране на отбивка забелязва в стърнището на нива необичайно животно. Мъжът го заснема и подава сигнал в районното управление в Тутракан. Има съмнения, че става въпрос за дивата котка, която бе забелязана първо на Шуменското плато.

След получаването на сигнала е създаден кризесен щаб. Групата, която обследва района се ръководи лично кмета на Тутракан д-р Димитър Стефанов. Той по думите на областният управител е много добър ветеринарен лекар и ловец.

"Не са открити следи от животното. Групата е открила стадо овце на паша в района. Сред животните не е имало признаци на безпокойство", каза Великов.

Снимките на животното са изпратени на зоопарка във Варна. Оттам смятат, че действително става въпрос за екземпляр от семейство "Котки". Поради лошото качество на снимковия материал обаче за експертите е невъзможно да определят големината и вида на животното.

Предупредени са кметовете на околните села – Богданци, Търновци и Шуменци, както и на по-отдалечените Долно Ряхово и Малък Преславец, където горите са по-гъсти. Хората, които извеждат селскостопански животни на паша в района, са инструктирани да се придържат в близост до урбанизирани териитории.