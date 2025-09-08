Нов стенопис на Банкси се появи на Кралския съд в Лондон

Нов стенопис от неуловимия уличен художник Банкси се появи отстрани на сградата на Кралския съд в центъра на Лондон в понеделник.
Той изобразява съдия с традиционна перука и черна роба, който удря протестиращ, легнал на земята, като кръв пръска плаката му.
Въпреки че стенописът не препраща към конкретна кауза или инцидент, появата му идва два дни след като близо 900 души бяха арестувани на протест в Лондон срещу забраната на „Палестина“.
Снимки в социалните мрежи показват, че произведението на изкуството вече е покрито с големи пластмасови листове и две метални бариери.
Базираният в Бристъл уличен художник сподели снимка на стенното изкуство в Instagram, което е обичайният метод на Банкси да твърди, че дадено произведение е автентично.
Оцапаните кукавели - лечение, като на графита