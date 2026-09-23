Нов театрален сезон – нови спорове за неделното хоро пред Народния театър

С началото на новия театрален сезон се завърна дългогодишен проблем. През почивните дни пак беше повдигната темата за неделното хоро пред Народния театър "Иван Вазов.
Актьори и културни дейци, както и директорът на театъра Васил Василев категорично се обявиха против провеждането му там, а от Столичната община обявиха, че хорото следва да бъде друго място. Неделното хоро е инициатива, която от години се забелязва на различни централни места из столицата, но провеждането и пред театъра периодично води до спорове.
"Тази вечер играхме в Народен театър „Иван Вазов“. През цялото време трябваше да се борим с оглушителния звук, идващ отвън - сватбарски песни, “Бела роза”, гръцки песни и чат пат по някое хоро. Имаше и водещ, крещящ в микрофон. Беше отвратително", написа в актьорът Георги Златарев във Facebook.
Според него няма "нищо патриотично няма в това да сложиш евтина тонколона и да я надуеш докрай"
"Не, Вазов не би одобрил този фалшив, уродлив патриотизъм! Извинете емоцията ми, но наистина ни се разказа играта", допълва актьорът.
Мнението му беше подкрепено от различни артисти и културни дейци, които от години критикуват провеждането на инициативата пред Народния театър в столицата.
Дългогодишен спор
Проблемите с музиката от хорото пред сградата на културната институция са дългогодишни, като преди 7 години след редица сигнали от граждани и актьори дори се забрани провеждането му там. Въпреки това, хорото периодично се връща пред Народния театър, а с това и споровете около него.
През 2019 г. тогавашният кмет на София Йорданка Фандъкова заявява, че общината търси по-подходящо място за неделните хорà заради жалбите, които посочват като основен проблем е бил силният звук. Впоследствие хорото беше преместено на площад "Бански".
Няколко години след забраната хорото се провежда на различни локации. И до днес то може да бъде забелязано на пред храм-паметник "Александър Невски", до езерото "Ариана" в Борисовата градина. От 2023 г. насам обаче хорото периодично се вие и пред Народния театър.
Критиките не са към инициативата за провеждане на неделно хоро, а за мястото и силната музика от тонколоните пред театъра, които пречат за нормалното провеждане на представленията.
От 2023 г, досега има различни сигнали и различни отговори от страна на местната власт. През 2023 г. от Столичната общината посочват, че организаторите я уведомили за провеждането на хорото, като им е било заявено, че са длъжни да спазват изизскванията за обществен ред и шум.
През лятото на 2025 г. блогърката Danybon подава сигнал до Столична община и получава отговор, че проявата не е била съгласувана, а местната власт е поискала от полицията да вземе мерки за "системно провеждане на нерегламентирано мероприятие".
Провеждането на мероприятия като играене на народни танци е регламентирано със Закона за събранията, митингите и манифестациите. За подобен тип събития е нужно единствено уведомление, а не разрешение.
Все пак местната власт може мотивирано да възрази срещу провеждането на подобно събитие на дадено място и да предложи друга локация.
"Не е родолюбие"
В новите спорове около хорото се включи и директорът на Народния театър Васил Василев, според когото случващото се пред сградата на културната институция, "не е родолюбие, а демонстрация".
По думите му организаторите са заявили събитието като "митинг в подкрепа на устойчива реализация на българската идентичност, култура и традиция", който да се провежда всяка неделя от 17:00 до 22:00 ч., но събитието няма общо с културно съдържание.
"Репертоарът е сведен до кръчмарска естрада, гърмяща право срещу първата национална сцена на България. Танцовите умения се изчерпват с опити за налучкване на такта, а не с представяне на красотата на българския танц. Зад високопарните патриотични думи всъщност се прокарва евтин кич, който се подиграва както с фолклорните ни традиции, така и със самото пространство около Народния театър", пише Василев във Facebook.
Той допълва, че сред редица сигнали на театъра, местната власт е забранила провеждането на хорото пред театъра, но организаторите не се съобразяват.
"Да има хоро, но на друго място"
Столичната община също взе позиция по темата и обяви, че подкрепят провеждането на хорото, но не и пред Народния театър и предлагат то да се провежда на друго място.
"Столичната община подкрепя провеждането на Неделното хоро в София, но площадът пред Народния театър е чувствително историческо и културно пространство, чиято настилка изисква особена грижа, а силното озвучаване по време на представления пречи на актьорите и публиката в залата. Затова позицията на общината от началото на мандата на кмета Васил Терзиев е последователна – инициативата да продължи на друго, подходящо място", посочват от местната власт и отбелязват, че систематично отказват хорото да се провежда пред театъра.
От позиция на общината по темата става ясно, че организаторите системно подават заявления за провеждане на инициативата пред Народния театър, а системно отказва и предлага алтернативни места в София като паркове и квартали.
От общината изтъкват, че въпреки отказите им, хорото продължава да бъде организирано на същото място.
"Готови сме да разговаряме с организаторите и да помогнем за намирането на подходящо място. Да пазим българската култура означава да пазим цялото ѝ богатство – фолклора, театъра, музиката, архитектурата и пространствата, които сме наследили. Нека хорото ни събира, а не да ни разделя", заяви зам.- кметът по култура и туризъм Ирина Дакова, според която опитите спорът да бъде превърнат в политическо противопоставяне не помагат за решаването на конкретния проблем.
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7 коментара
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Народното ни творчество е продукт на народа, но не от простотията на озлобеният завистник, а от вродената интелигентност на трудолюбивият селянин, носител на морал и традиция. И, естествено, когато простотията грабна власта, така извратено използва фолклора, че темата ни досади и писна до безкрай !
Ами то е публична тайна, че въпросните хора се организират от БСП и Израждане.
Бях 7 годишен, когато дойде Червената армия, но си спомням много неща от онова време.Всяка неделя, в ранен следобед, пред църквата Св.Неделя се събираха освободените за няколко часа млади слугинчета/т.н.домашни прислужнички/.Преобладаваха шопските сукманчета. Идваха млади войници,и те в отпуска.Това беше живописна тълпа, в която съвсем естествено се извиваше и хоро. И нищо общо с днешната нагла политическа акция, наричана "Народно хоро пред Народният театър"!
Няма дългогодишен спор. Има бездействие на община и полиция да разкара тези червени селювци окупирали площада.
Е как? То може ли да не ocepeм едно от най-красивите мeста в София.
Ма н' дей! По едно време и сталинка с носия тропаше у Бруселя. И ей докъде се въздигна, чак да не очакваш.
Селчовците дето напълниха София!