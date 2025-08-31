Нов тласък на сближаването между Индия и Китай след митата на Тръмп

Китайският президент Си Цзинпин и индийският министър-председател Нарендра Моди започнаха двустранна среща в северния пристанищен град Тянцзин, съобщи в неделя държавната агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Моди посещава Китай за първи път от седем години. Това е втората му среща със Си след тази в Русия миналата година. Премиерът е в Китай, за да участва в започващата в неделя двудневна среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) заедно с президента Си, руския президент Владимир Путин, както и лидери от Централна, Югоизточна, Южна Азия и Близкия изток. Форумът се разглежда като ярка демонстрация на солидарността в т. нар. Глобален юг, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

На двустранната среща в неделя Нарендра Моди обърна внимание на положителната посока във връзките с Китай и изтъкна, че е налице ангажимент за напредък на отношенията им въз основа на доверие и уважение.

Той каза, че на спорната им граница в Хималаите се е установила "атмосфера на мир и стабилност" след продължителна военна конфронтация и взели жертви сблъсъци през 2020 г. Без да навлиза в подробности, Моди допълни, че двете страни са постигнали договореност за управлението на границите.

Си и Моди се срещат броени дни, след като Вашингтон наложи 50-процентни мита върху индийските стоки заради покупките на руски петрол от Делхи. Според анализатори двамата лидери се стремят да демонстрират единен фронт срещу натиска на Запада.

Пекин и Делхи възстановяват отношенията си след пробива на срещата между двамата ръководители през октомври миналата година, състояла се след постигнатото споразумение за патрули на спорната обща граница.

Връзките се размразиха още повече в последните седмици. Делхи се опитва да се предпази от засилващия се натиск с митата от страна на САЩ, да ухажва Китай и да поддържа приятелски отношения със своя съюзник Русия. Ключовото посещение в Индия на китайския външен министър Ван И по-рано този месец доведе до договаряне между двете страни да възобновят директните полети. Китай се съгласи също да премахне ограниченията за износ на редкоземни елементи, торове и тунелни пробивни машини за Индия.

Китай е против високите мита на Вашингтон срещу Индия и твърдо ще застане на нейна страна, каза китайският посланик в Делхи по-рано този месец, припомня БТА.

В течение на десетилетия Вашингтон старателно гради връзки с Индия с надежда тя да действа като регионална противотежест на Китай. През последните месеци Пекин позволи на индийските поклонници да посещават будистки обекти в Тибет, двете страни премахнаха и взаимните ограничения за туристическите визи, припомня Ройтерс.