Нов тласък на сближаването между Индия и Китай след удара на Тръмп (обновена)

Китайският президент Си Цзинпин и индийският министър-председател Нарендра Моди проведоха двустранна среща в северния пристанищен град Тянцзин, съобщи в неделя държавната агенция Синхуа, цитирана от БТА.
Моди посещава Китай за първи път от седем години. Това е втората му среща със Си след тази в Русия миналата година. Премиерът е в Китай, за да участва в започващата в неделя двудневна среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) заедно с президента Си, руския президент Владимир Путин, както и лидери от Централна, Югоизточна, Южна Азия и Близкия изток. Форумът се разглежда като ярка демонстрация на солидарността в т. нар. Глобален юг, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.
На двустранната среща в неделя Нарендра Моди обърна внимание на положителната посока във връзките с Китай и изтъкна, че е налице ангажимент за напредък на отношенията им въз основа на доверие и уважение.
Той каза, че на спорната им граница в Хималаите се е установила "атмосфера на мир и стабилност" след продължителна военна конфронтация и взели жертви сблъсъци през 2020 г. Без да навлиза в подробности, Моди допълни, че двете страни са постигнали договореност за управлението на границите.
Си и Моди се срещат броени дни, след като Вашингтон наложи 50-процентни мита върху индийските стоки заради покупките на руски петрол от Делхи. Според анализатори двамата лидери се стремят да демонстрират единен фронт срещу натиска на Запада.
Пекин и Делхи възстановяват отношенията си след пробива на срещата между двамата ръководители през октомври миналата година, състояла се след постигнатото споразумение за патрули на спорната обща граница.
Връзките се размразиха още повече в последните седмици. Делхи се опитва да се предпази от засилващия се натиск с митата от страна на САЩ, да ухажва Китай и да поддържа приятелски отношения със своя съюзник Русия. Ключовото посещение в Индия на китайския външен министър Ван И по-рано този месец доведе до договаряне между двете страни да възобновят директните полети. Китай се съгласи също да премахне ограниченията за износ на редкоземни елементи, торове и тунелни пробивни машини за Индия.
Китай е против високите мита на Вашингтон срещу Индия и твърдо ще застане на нейна страна, каза китайският посланик в Делхи по-рано този месец, припомня БТА.
В течение на десетилетия Вашингтон старателно гради връзки с Индия с надежда тя да действа като регионална противотежест на Китай. През последните месеци Пекин позволи на индийските поклонници да посещават будистки обекти в Тибет, двете страни премахнаха и взаимните ограничения за туристическите визи, припомня Ройтерс.
Моди: От нашето сътрудничество зависи животът на 2.8 млрд. души
Индия е ангажирана с развитието на връзки с Китай, основани на взаимно доверие и уважение, тъй като сътрудничеството между двете страни е свързано с благосъстоянието на 2.8 милиарда души, заяви индийският премиер Нарендра Моди по време на срещата си с китайския президент Си Цзинпин в китайския град Тянцзин, предаде индийската новинарска агенция ПТИ, цитирана от БТА.
Моди заяви още, че Индия и Китай се стремят към "стратегическа автономия" и връзките им не трябва да се разглеждат през призмата на трета държава, според протокол от срещата, публикуван от индийското външно министерство.
Във встъпително слово на срещата Моди отбеляза също, че оттеглянето на войските от двете страни на общата граница е създало атмосфера на мир и стабилност.
"Нашето сътрудничество е свързано с благосъстоянието на 2.8 милиарда души в нашите две страни. Това ще проправи път към благосъстояние на цялото човечество", каза Моди. "Ние сме ангажирани с развитието на отношенията ни, основани на взаимно доверие и уважение", допълни той.
Моди и Си се съсредоточиха върху по-нататъшното нормализиране на двустранните отношения, които бяха силно обтегнати след конфликта на границата в Източен Ладакх. Това е първото пътуване на индийския премиер до Китай след граничния спор, започнал през май 2020 г.
В изказването си Моди изброи и мерките, предприети от двете страни след срещата му със Си през октомври миналата година.
"Миналата година в Казан имахме много продуктивни дискусии, които дадоха положителна насока на нашите отношения. Сега е налице атмосфера на мир и стабилност. Нашите специални представители също постигнаха споразумение за управление на границите. Поклоненията до връх Кайлаш и езерото Мансаровар (в Хималаите – бел. ред.) са възобновени. Директните полети между двете страни също се възобновяват", заяви Моди.
Премиерът разговаря с китайския президент през октомври миналата година в руския град Казан, дни след като Индия и Китай постигнаха споразумение за прекратяване на конфронтацията в Източен Ладакх. Индия и Китай установиха взаимодействие между специални представители по граничния въпрос.
Индийският премиер поздрави Си Цзинпин за успешното председателство на Китай в ШОС. "Поздравявам Китай за успешното му председателство в ШОС. Още веднъж изказвам искрена благодарност за поканата да посетя Китай и за днешната ни среща", каза Моди.
Конкретните резултати от разговорите между Моди и Си все още не са известни. Преди пътуването си до Тянцзин Моди заяви, че е важно Индия и Китай да си сътрудничат, за да донесат стабилност в световния икономически ред.
В интервю за японския вестник „Йомиури Шимбун“ Моди каза, че стабилните, предвидими и приятелски двустранни отношения между Индия и Китай могат да окажат положително въздействие върху регионалния и световния мир и просперитет. "Като се има предвид настоящата нестабилност в световната икономика, е важно и Индия и Китай, като две големи икономики, да работят заедно, за да донесат стабилност в световния икономически ред", каза Моди в интервюто.
Си Цзинпин: Китай и Индия са партньори, а не съперници
Китайският президент Си Цзинпин заяви в неделя пред индийския премиер, че Китай и Индия са партньори, които си сътрудничат, а не съперници, и че двете страни трябва да засилят сътрудничеството и да задълбочат взаимното доверие, според информация на китайското външно министерство.
По време на срещата им в къщата за гости в Тиендзин преди срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, Си каза на Моди, че трябва "да работят заедно за поддържане на мира и спокойствието в граничните райони и да не позволяват на граничния въпрос да определя цялостните отношения между Китай и Индия".
Китайският президент също така подчерта важността на спазването на "Петте принципа на мирното съвместно съществуване", провъзгласени от по-старите поколения лидери на Китай и Индия, и засилване на многостранното сътрудничество за "защита на общите интереси".
Моди и Си обсъдиха необходимостта да се действа от "политическа и стратегическа насока" за разширяване на двустранните търговски и инвестиционни връзки и намаляване на търговския дефицит на Индия с Китай.
