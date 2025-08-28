Нова барокамера за пациенти и водолази във ВМА-Варна

Военноморска болница, която е част от структурата на Военномедицинска академия (ВМА) вече разполага с барокамера от съвременно поколение. С новото съоръжение се заменя досегашното, което беше в експлоатация повече от три десетилетия – от 1992 г., когато е създадено и Отделението по хипербарна и морска медицина.
"Ние сме водещ център по хипербарна медицина. Дейността ни е свързана с извършването на тренировки (имитационни водолазни спускания) с водолази от флота; лечение на пострадали водолази; експертизна дейност и лечение на пациенти с хипербарна оксигенация", пояснява д-р Милена Янева, началник Отделението по хипербарна и морска медицина.
Хипербарната оксигенация е метод за лечение с кислород под налягане. Медицински показания за прилагането му са свързани със спешни и хронични състояния. Към първата група спадат: декомпресионна болест; газова емболия; отравяния с въглероден окис и цианиди; газова гангрена и некротизиращи мекотъканни инфекции (гангрена на Фурние). Хроничните състояния са: трудно зарастващи рани; токсичен хепатит; неврит на слуховия нерв; Болест на Чандлър (асептична некроза на главичката на бедрената кост); мултиплена склероза; рефрактерен остеомиелит; трудно зарастващи фрактури; кожни трансплантати; радиационни тъканни увреди; анемични състояния; състояние след исхемичен мозъчен инсулт; термични рани; Кръш синдром; периферни съдови заболявания; оклузия на ценралната ретинална артерия и други.
Новата барокамера позволява лечението на повече пациенти – ако предишната разполагаше с по две кислородни маски във всеки отсек, сега имаме многоместна барокамера от най-висок клас, с два отсека – всеки от които с по шест кислородни маски, пояснява д-р Янева.
Сред основните характеристики на барокамерата са двуотсечна конструкция с независими налягания, което позволява едновременна работа в двата отсека при различни терапевтични режими и поточно преминаване между отсеците чрез шлюзоване, без нужда от декомпресия – това от своя страна осигурява възможност за дълъг престой на пациенти и влизане/излизане на медицински персонал по всяко време.
Управлението на шлюзоването се извършва от оператора на камерата чрез специален панел.
"Говорим за изключително комфортно за пациентите съоръжение, с просторен интериор, осветен от големи илюминатори. Всеки отсек разполага с една лежанка за лежащо болни и 4 сгъваеми стола; Smart телевизор, предназначен за гледане на телевизия по време на процедурите; аудиосистема с тонколони, през която може да се пуска музика; разговорно устройство от висок клас, което осигурява двупосочна аудиовръзка между пациентите и лекаря", добавя д-р Янева.
Към предимствата на новата барокамера тя добавя – наличието на газов анализатор, климатична система, която осигурява температурен комфорт на пациентите, видеонаблюдение, мониторинг на показателите на барокамерата по време на работа.
Внедряването ѝ е пореден етап от дългосрочната стратегия на Военномедицинска академия за обновяване на ресурсите и повишаване на оперативната готовност на лечебните заведения в системата. Модернизацията е насочена към изграждане на устойчива, високотехнологична и ефективна здравна инфраструктура в отговор на нуждите както на армията, така и на гражданското население.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.