"Нова Генерация" изнася ню уейв урок на 15 септември в Борисовата градина

Култовата българска ню уейв група "Нова Генерация" отваря вратите на своя емоционален свят на 15 септември в първия учебен ден за един урок по ню уейв и мрачна емоция на малката сцена на Vidas Art Arena.

Една от най-емблематичните и значими за българската музика групи ще събере с характерния си ню уейв и пост-пънк звук фенове от няколко поколения, обединени от духа на алтернативната култура.

Специални гости на концерта са инди пост-пънк групата Тлен и DJ N:Mode.

Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени стартиращи от 15 евро.

Билетите ще се продават на етапи, като всяка ценова категория има ограничен брой места. При изчерпване на определените квоти, цените се актуализират с новите, уточняват организаторите от "Фест тийм".

Основана в края на 1980-те години, "Нова Генерация" отваря пътя на пост-пънк и дарк уейв звука в България. През годините съставът се променя, но суровата музика и мрачна поезията на починалия вокалист и басист Димитър Воев белязват групата, както и поколения музиканти и фенове. Десетилетия по-късно под звуците на бандата продължават да се стичат както отколешните ѝ фенове, така и нови млади попълнения.

На 15 септември публиката ще чуе култови песни на бандата, а атмосферата ще допълнят N:Mode, който наскоро подгрява легендите Duran Duran, както и "Тлен" - млада инди пост-пънк формация, чийто звук съчетава нежни вокали с остри китарни рифове в тъмен, кинематографичен пейзаж и вече трупа фенове сред всички възрасти.