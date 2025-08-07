Нова измама от името на куриерски фирми краде пари и данни на потребители

Нова измама - фишинг офанзива със SMS в България се представя от името на куриерски компании. Целта е да се източат лични данни, както и финансова информация на потребителите, предаде БНР.
Новите измами се засичат все по-трудно, предупреждават експерти, тъй като новите технологии в комбинацията с изкуствения интелект дават все по-голяма преднина на престъпните групи.
Измамната схема използва SMS известия от името на големи куриерски фирми. Целта е потребителите да отворят линк с инструкции за въвеждане на лични данни.
Илин Савов, преподавател и експерт по киберсигурност обясни пред БНТ, че има няколко елемента, които издават фалшивите съобщения.
Потребителите трябва да видят часа, в който е изпратен SMS, както и съдържанието на текста. Ако той подтиква към бърза реакция - това е сериозен сигнал, предупреди проф.Савов.
Експертите призовават потребителите да не кликват върху линк връзки, които се изпращат без да са сигурни накъде водят, както и да не въвеждат финансова информация в платформи, които не са им известни.
Друга голяма опасност в ръцете на хакерите в близко бъдеще е комбинацията от мощни квантови компютри, изкуствен интелект и 6G мрежа, която дава възможност за съвсем друго ниво на изпълнение на измамите, предупреждават експертите.
Данни за 2024 г. показват, че организациите у нас са били подложени на средно над 1000 кибератаки седмично, което е с 10% повече от средното за Европа.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.