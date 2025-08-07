Нова измама от името на куриерски фирми краде пари и данни на потребители

Нова измама - фишинг офанзива със SMS в България се представя от името на куриерски компании. Целта е да се източат лични данни, както и финансова информация на потребителите, предаде БНР.

Новите измами се засичат все по-трудно, предупреждават експерти, тъй като новите технологии в комбинацията с изкуствения интелект дават все по-голяма преднина на престъпните групи.

Измамната схема използва SMS известия от името на големи куриерски фирми. Целта е потребителите да отворят линк с инструкции за въвеждане на лични данни.

Илин Савов, преподавател и експерт по киберсигурност обясни пред БНТ, че има няколко елемента, които издават фалшивите съобщения.

Потребителите трябва да видят часа, в който е изпратен SMS, както и съдържанието на текста. Ако той подтиква към бърза реакция - това е сериозен сигнал, предупреди проф.Савов.

Експертите призовават потребителите да не кликват върху линк връзки, които се изпращат без да са сигурни накъде водят, както и да не въвеждат финансова информация в платформи, които не са им известни.

Друга голяма опасност в ръцете на хакерите в близко бъдеще е комбинацията от мощни квантови компютри, изкуствен интелект и 6G мрежа, която дава възможност за съвсем друго ниво на изпълнение на измамите, предупреждават експертите.

Данни за 2024 г. показват, че организациите у нас са били подложени на средно над 1000 кибератаки седмично, което е с 10% повече от средното за Европа.