Нова политическа криза във Франция след загубен вот на доверие от Байру

Франция е потопена в нова политическа криза, след като депутатите не дадоха вот на доверие на премиера си Франсоа Байру, който изненадващо поиска такъв въпреки огромна опозиция срещу бюджетните му планове.

Президентът Еманюел Макрон сега е изправен пред избор между свикване на предсрочни избори или избиране на пети премиер след по-малко от две години.

Депутатите гласуваха срещу вота на доверие, поискан от премиера, с 364 на 194 гласа, предадоха световните агенции и френски медии. 25 души са се въздържали.

Байру ще връчи оставката си на президента на Франция Еманюел Макрон утре сутринта, информира Ройтерс.

Седемдесет и четири годишният Байру встъпи в длъжност като министър-председател само преди девет месеца.

Оттеглянето му оставя президента Макрон пред стесняващ се кръг от възможности, като финансовите пазари издават признаци на безпокойство от политическата и фискална криза във Франция, обръща внимание Ройтерс.

Байру поиска неочаквано гласуването, за да се опита да спечели парламентарна подкрепа за стратегията си за намаляване на дефицита, който е почти двойно по-висок от тавана от 3% на Европейския съюз и за стартиране на план за справяне с дълга на стойност 114% от брутния вътрешен продукт на страната.

Опозицията обаче не показа склонност да подкрепи планираните от премиера спестявания от 44 милиарда евро в бюджета за следващата година. От друга страна, през 2027 г. във Франция трябва да бъдат произведени президентски избори, отбелязва Ройтерс.