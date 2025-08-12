Нова жп линия свързва Ямбол с Турция при Лесово

В ход е подготовката за нова 71 км електрифицирана железопътна връзка Ямбол - Елхово - Лесово, която ще подобри свързаността и капацитета на трафика между България и Турция. Това съобщи Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) във вторник.

Прединвестиционно проучване за изграждане на новата жп линия е приключило. Проектът е включен в широкообхватната TEN-T мрежа на Европейския съюз.

В рамките на проучванията са разработени планове за изпълнение, трафик прогнози, анализ на капацитета, финансово-икономически и екологичен анализ и варианти за развитие.

Новата жп линия от Ямбол до границата с Турция ще бъде с обща дължина 71 км. Тя ще преминава през два основни участъка.

Единият е от Ямбол до Елхово (около 39 км), който в по-голямата си част следва съществуващото сега железопътно трасе.

Другият - от Елхово през Лесово до турската граница (около 32 км), ще бъде изцяло нов, преминаващ през по-сложен терен и заобикалящ населените места.

Планира се проектната скорост за движение да е 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарни влакове.

Линията ще има 6 спирки и 3 гари, като след гранична гара Лесово ще продължи към границата с Турция.

Индикативният срок за изграждане на трасето е 6 години.

Проектът има стратегическо значение за България като ключов транспортен мост между ЕС и Турция, осигурявайки по-бързо, по-безопасно и по-екологично придвижване на пътници и товари, посочва операторът на железопътната мрежа.

Направените предпроектни проучвания са стрували 525 814 лв. Финансирането е осигурено по програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027 г., като 85 % от средствата са от еврофондовете.