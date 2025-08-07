Нови играчи в битката за чистенето на София

Боклукът в части от София вероятно ще се събира от нови фирми след месеци. Някои от дружествата, които в момента вдигат кофите, извозват отпадъците и мият и метат улиците, не са подали документи за участие в новата поръчка на общината за чистенето на 20 от 24-те района на столицата. Офертите за поръчката с индикативна стойност над 500 млн. лева се събираха до сряда, а в четвъртък бяха отворени и имената на кандидатите.

Сред обявените до момента кандидати не се виждат имената на фирмите, свързани с Румен Гайтански-Вълка, които в момента чистят една трета от София. В последните месеци общината уличи дружества от този кръг в схеми, които ощетяват местния бюджет. Миналата година самият Гайтански получи обвинение и беше арестуван (бизнесменът беше пуснат от ареста през октомври 2024 г.).

За сметка на отсъстващия основен играч в чистенето на София в последните две десетилетия оферта е подала турска компания, регистрирана в Истанбул. Сред участниците е и консорциум с участието на дружество, което преди е било собственост на свързваната с Христофорос Аманатидис - Таки "Новита Холдинг груп". От настоящите чистачи на София в новия търг участва "Титан интернешънъл холдинг", но самостоятелно през компанията "Нелсен Чистота".

Слаба конкуренция

20-те района на София, за които се търсят нови чистачи, са разделени в седем лота - по два или три района за позиция. За пет от тях са подадени по 2-3 оферти.

За две от позициите обаче има само по един кандидат и срокът за подаване на оферти се удължава с още две седмици, обясниха от общината. Заради това не са публикувани и единствените кандидати подадени за двата лота - първи, в който влизат "Средец", "Лозенец" и "Студентски", и седми с "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица".

Нещо ново, нещо старо

Сред кандидатите е фирмата "ЗМБГ", която в момента чисти част от "Триадица" и "Младост". Договорът за тези райони все още не е изтекъл, а компанията кандидатства за още две зони - втора, в която са районите "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци", и четвърта - "Илинден", "Надежда" и "Сердика". За втора зона оферта е подало и сравнително новосъздаденото дружество "Техно импорт експорт 23", за което няма данни да е участвало или печелило други обществени поръчки в сектора. То обаче е подало документи и за чистенето на "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне".

Другият кандидат за втора зона е "БКС Чистота", която редовно участва в търгове за чистене, но от 2020 г. насам е печелила само поръчка в Каварна според данните от регистъра на обществените поръчки. Същата фирма е пуснала и оферта за пета зона - "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър". Там вторият кандидат е "Нелсен Чистота" на "Титан интернешънъл холдинг". Тези три района в момента се чистят от консорциум около "Титан".

Сред познатите имена, участващи в поръчката, е и това на фирмата АЕС-Х, която в момента чисти във "Витоша" и "Овча купел" като част от консорциум. Дружеството е в обединение, подало оферта за "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне". Тези три района сега се поддържат от "Грийн партнърс", свързвана с Румен Гайтански-Вълка.

Сред новите имена, които искат да влязат в чистенето на София, е фирмата "Транс 2025", която до преди месеци е била собственост на свързваната с Христофорос Аманатидис - Таки "Новита Холдинг груп". През април собствеността е прехвърлена на управителя на дружеството Стефан Иванов Колев. За чистенето на София "Транс 2025" кандидатства в консорциум с пловдивската КМД на Атанас Търев. Двете дружества подадоха заедно оферта и за събирането на боклука в Пловдив.

Другият нов участник е българският клон на фирмата "Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети". Тя участва в поръчката в обединение с дружеството "Изи Еко Клийн", което според данните в Търговския регистър е създадено в края на март 2025 г.

Нови изисквания

След обявяването на кандидатите, общината трябва да разгледа предоставените от тях документи и да прецени дали отговарят на условията за участие. След това трябва да се отворят и ценовите оферти. Кога ще бъдат избрани новите чистачи на София, не е съвсем ясно.

Новата поръчка за чистенето на голяма част от София в следващите пет години беше обявена в началото на юни след забавяне на документите от страна на Агенцията за обществени поръчки. Срокът за получаване на оферти беше удължен на два пъти заради множество запитвания по изискванията на процедурата.

Прогнозната стойност на поръчката е 515.5 млн. лева за 5 години. От местната власт залагат завишени изисквания към изпълнителите и по-строг контрол, за да се спрат схемите и източването на публичните средства, а услугите да се подобрят. От новите чистачи ще се иска за подменят всички сиви контейнери с нови кофи, които се затварят механично. Събирането на отпадъците от тях пък би трябвало да е механизирано.

Камионите ще се следят от несъществуваща все още система, която трябва не само да ги локализира, но и да дава своевременна информация за това дали контейнерите наистина са вдигнати и отпадъците от тях са събрани.

Предвижда се и от 2 до 10 пъти увеличение на размера на неустойките за неизпълнение на част от работата.

Възможно е подписването на договорите с новите частачи да се забави, ако има обжалвания, например. В същото време настоящите контракти изтичат в края на годината. Ако дотогава не бъдат избрани нови фирми, които да събират отпадъците, общината може да премине към план Б - евентуално обявяване на извънредно положение и директни временни договори за почистване, докато се сключат дългосрочните.