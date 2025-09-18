Нови правила: Домашно вино и ракия, само ако произвеждаш плодове

Пред нови прави са изправени любителите на домашното вино и ракия. Ако искат сами да си направят спиртните напитки, което е традиция у нас, ще трябва и сами да си произведат плодовете. Това е заложено в изцяло новия Закон за виното и спиртните напитки, алармира Петко Събев от Национално сдружение "Българска домашна ракия".
Проектозаконът е изготвен от Министерството на земеделието и храните и е публикуван за обществено обсъждане до 15 отктомври.
Целта е да се въведат ясни и строги ограничения върху това колко вино и ракия може да се произвежда годишно в България за лична консумация.
Приемането на закона е във връзка с изпълнението на европейски изисквания, е посочено в мотивите.
Двойно по-малко "домашно вино"
Основната промяна, която засяга хиляди българските домакинства, е свързана с производството на вино. Въвежда се твърд лимит от 5 хектолитра (500 литра) вино годишно на домакинство за „семейна консумация“.
Това е двойно по-малко спрямо разрешеното в момента производство - до 10 хектолитра (1000 литра) без подаване на декларации към Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).
Ракия – 30 л на домакинство
При производството на домашна ракия ситуацията е по-различна. Досегашното правило, което позволяваше производство до 30 литра ракия годишно на семейство с намалена акцизна ставка, остава непроменено. То беше уредено в Закона за акцизите и данъчните складове. Сега предложеният законопроект просто формализира това количество и го вписва като твърд лимит.
Петко Събев обаче твърди, че България е единствената страна в Европейския съюз, която облага с акциз производството на домашна ракия.
Удар в гърба
Най-съществената промяна обаче е свързана с това, че за да си произведете домашно вино и ракия, задължително трябва да си произведете и сами продовете, твърди Петко Събев.
"Това ще убие хиляди производители на грозде и на плодове. Сега им се забранява да продават на когото и да е, освен ако не е регистриран винопроизводител. Ние сме единствените в Европа, които плащаме акциз за лични нужди", заяви Петко Събев, представител на Национално сдружение "Българска домашна ракия", пред Нова телевизия.
Хармонизация
В мотивите към новият закон обаче се твърди, че те се правят, за да се изпълнят европейски изисквания свързани с правилата за производство, етикетиране и представяне на продуктите.
Заложени са промени, свързани със специфичните определения и изисквания за ракия и мастика, подчертаващ традиционния им характер.
Определят се и ясни правомощия на контролните органи и са предвидени санкции за нарушителите. Намалява се и административната тежест, като се предвижда производителите на вино да водят по-малък брой дневници, е посочено в мотивите към законопроекта.
