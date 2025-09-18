Нови правила: Домашно вино и ракия, само ако си отгледаш плодовете

Нови правила се въвеждат за любителите на домашното вино и ракия. Ако искат сами да си направят спиртните напитки, което е традиция у нас, ще трябва и сами да си отгледат плодовете. Това е заложено в изцяло новия Закон за виното и спиртните напитки, алармира Петко Събев от Национално сдружение "Българска домашна ракия".
Проектозаконът е изготвен от Министерството на земеделието и храните и е публикуван за обществено обсъждане до 15 отктомври.
Целта е да се въведат ясни и строги ограничения върху това колко вино и ракия може да се произвежда годишно в България за лична консумация.
Приемането на закона е във връзка с изпълнението на европейски изисквания, е посочено в мотивите.
Двойно по-малко "домашно вино"
Основната промяна, която засяга хиляди българските домакинства, е свързана с производството на вино. Въвежда се твърд лимит от 5 хектолитра (500 литра) вино годишно на домакинство за "семейна консумация".
Това е двойно по-малко спрямо разрешеното в момента производство - до 10 хектолитра (1000 литра) без подаване на декларации към Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).
Ракия – 30 л на домакинство
При производството на домашна ракия ситуацията е по-различна. Досегашното правило, което позволяваше производство до 30 литра ракия годишно на семейство с намалена акцизна ставка, остава непроменено. То беше уредено в Закона за акцизите и данъчните складове. Сега предложеният законопроект просто формализира това количество и го вписва като твърд лимит.
Петко Събев обаче твърди, че България е единствената страна в Европейския съюз, която облага с акциз варенето на домашна ракия.
Удар в гърба
Най-съществената промяна обаче е свързана с това, че за да си произведете домашно вино и ракия, задължително трябва да е със собствено отгледани плодове, твърди Петко Събев.
"Това ще убие хиляди производители на грозде и на плодове. Сега им се забранява да продават на когото и да е, освен ако не е регистриран винопроизводител. Ние сме единствените в Европа, които плащаме акциз за лични нужди", заяви Петко Събев, представител на Национално сдружение "Българска домашна ракия", пред Нова телевизия.
Не е ясно обаче как ще се контролира това, че добивът на плодове, с които се отива на казана, е от личната градина или не е допълван с купена продукция.
Хармонизация
В мотивите към новият закон обаче се твърди, че те се правят, за да се изпълнят европейски изисквания, свързани с правилата за производство, етикетиране и представяне на продуктите.
Заложени са промени, свързани със специфичните определения и изисквания за ракия и мастика, подчертаващ традиционния им характер.
Определят се и ясни правомощия на контролните органи и са предвидени санкции за нарушителите. Намалява се и административната тежест, като се предвижда производителите на вино да водят по-малък брой дневници, е посочено в мотивите към законопроекта.
Не е проблем да се четат европейските директиви. Нашите управници пак нещо са объркали четенето.
EU Directive 92/83/EEC:
Република България може да прилага намалена ставка на акциза, не по-малко от 50% от стандартната национална ставка на акциза върху етиловия алкохол, за етилов алкохол, произведен от дестилерии на овощари, произвеждащи годишно повече от 10 хектолитра етилов алкохол от плодове, доставени им от домакинствата на овощари. Прилагането на намалената ставка се ограничава до 30 литра …
плодови спиртни напитки на домакинство на овощар годишно, предназначени изключително за лична консумация. След упражняване на тази възможност Република България вече не прилага параграф 8 от този член.
"...от кооператива. У нас това няма да се случи,... " Точно така! А и - колкото повече забрани за малките - толкова повече подкупи от големите. Нали парламентаристи, нап, митници и подобия хрантутници трябва и те да оцеляват.
В България закона е врата всред полето. Който иска минава през нея, повечето я заобикалят.
"Приемането на закона е във връзка с изпълнението на европейски изисквания, е посочено в мотивите." Не знам дали е изискване, но в ЕС има изградени кооперативи, които изработват вино с грозде на малките производители, което се разпределя между производителите, или се продава от кооператива. У нас това няма да се случи, за да не се конкурират винпромите.
Кат' се замислих, ами те западнярите пият уискито с лед, развалят го, да им излезе по - евтино. Какъв акъл ще ни дават таквиз закъсали хора? Аз съм патриот, ама и уъски пробвам, да изучавам "врага", ама се пазя от леда.
Абе тия вече тотално се гаврят с народа
Че Буци не ви ли раздава от неговия сингъл малц?... Поне на църковни празници?...
къде са сега кики и асенка да се застъпят за народа.. само диди пеевски им е в устите..
Българинът ще вари, както е варил от памти века! А виното какво; кой може да забрани гроздовия сок?!
... и тъй като всеки си произвежда собствени лajна..., сега ше вАрите, ше препичате и ше пиете шльокавица от лajна... ;-))