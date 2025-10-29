Нови три района в София са пред криза с боклука, общината избра турски чистач за други три

Общината се готви за кризисно чистене на още три района в София от началото на декември 2025 г. След като от от 5 октомври то действа в "Люлин" и "Красно село", се очаква същото упражнение да се наложи и в "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев". Напълно възможно е от началото на декември и там да се стигне до "военновременна ситуация" и чистенето да бъде поето от общината през Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което иначе оперира завода за боклука.

Това стана ясно след частичното решение на местната власт за мегапоръчката за събирането на отпадъците, почистването на улиците и тротоарите, включително и през зимата, в следващите 5 години.

Очаквано поръчката се прекратява в частта за обслужването на "Люлин" и "Красно село" и "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", а за "Илинден", "Надежда" и "Сердика" е решено да се подпише договор с единствения оцелял чуждестранен участник - турската фирма "Норм Санаи".

Това съвсем не означава, че и там не може да се стигне до проблеми с боклука и чистенето на снега. Всички решения може да се обжалват и потенциално може да бъдат отменени. Обжалването пък ще забави сключването на нов договор, а действащият в момента контракт за тези три района изтича окончателно в началото на януари 2026 г.

За останалите четири позиции от мегапоръчката, в които влизат 11 и половина от общо 24 столични района, решение все още няма. При тях, както и при позиция 6 - "Люлин" и "Красно село", има сериозен проблем с изключително високите цени, предложени от единствените оцелели участници. И за тях, действащите договори за чистене приключват след Коледа.

Каквото и да е решението за тези зони, то отново може да се обжалва, а на фона на съмненията за проблеми с документите по поръчката, шансът общината да загуби евентуални съдебни спорове не е малък.

Общински чистач за "Люлин" и "Красно село"

Очаквано общината отказва да подпише договор с единствения класиран кандидат за чистенето на "Люлин" и "Красно село". Това е консорциум с участието на компанията "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки, както и К М Д на пловдивския бизнесмен Атанас Търев. Другият кандидат беше турската фирма "Норм Санаи", но тя не отвори ценовата си оферта и така отпадна служебно. Месеци преди това решение камиони на дружеството, паркирани край София, са били запалени.

Обединението с "Транс 2025" предложи в пъти по-високи цени за обслужването на двата района в сравнение с прогнозните стойности на общината. За най-често изпълняваното събиране и транспортиране на отпадъците бяха предложени 349 лева на тон срещу 166.6 лева на тон прогноза на местната власт.

Поръчката е прекратена с мотива, че е останал само един кандидат, а това, че е имало две оферти показва, че има конкуренция. Освен това предложената цена е по-висока от сметките на общината за разходите по чистене, включени в бюджета за тази дейност за 2025 г.

Още след обявяването на цените, което стана на 17 септември, кметът Васил Терзиев обяви, че довогор при тези условия няма как да се подпише. Междувременно контрактът с доскорошните чистачи от "Зауба" изтече и се наложи общината да се оправя сама. Вече трета седмица почистването в "Люлин" и "Красно село" не се е нормализирало, а остава въпросът какво ще се прави, ако завали сняг.

За тези два района поне вече има дългосрочно решение. Обслужването им ще бъде възложено директно на общинската фирма "Софекострой", която от години обслужва "Красна поляна". За целта общината осигури пари за техника за фирмата. Сега от местната власт съобщиха, че договорът с дружеството ще е 5-годишен, а не както се очакваше предварително - за година и половина.

Всичко това ще стане факт, ако решението за прекратяване на поръчката влезе в сила, тоест дори и да се обжалва общината спечели евентуалния спор.

Криза в "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"?

Също очаквано общината прекратява поръчката в частта за обслужването на "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне". Причината е, че нито един от кандидатите за тези три района не стигна до отваряне на ценови оферти и така още от края на септември е ясно, че поръчката трябва да бъде прекратена в тази си част.

До момента от общината не казваха категорично как ще се предотврати потенциална криза с боклука, но и със снега в тези части от София. Сега съобщиха, че се подготвят за кризисното им обслужване. Вероятно този път местната власт ще е малко по-подготвена, тъй като в момента тече процедура за купуването на нови камиони за завода за боклука. Освен това вероятно ще може да се ползва и техниката, която София получи от други общини, както и от Гората.бг за почистването на "Люлин" и "Красно село".

Дългосрочно ще се върви към някаква процедура по договаряне с потенциален нов чистач за по-дълъг период от време. Подробности каква точно ще е тя и в какви срокове може да се проведе към момента няма.

Турска фирма е избрана за "Илинден", "Надежда" и "Сердика"

"За зона 4, райони "Илинден", "Надежда" и "Сердика" Столична община взе решение за избор на изпълнител - турската фирма "Норм Санаи", съобщиха от администрацията. Фирмата е и единственият останал чуждестранен участник в поръчката, след като другата турска компания, се оказа с отнет лиценз, което стана ясно в предходния етап на процедурата.

Офертата на "Норм Санаи" за извършване на дейностите по чистотата и зимното почистване в "Илинден", "Надежда" и "Сердика" за следващите 5 години е 45.7 млн. лв. и е близка до тази на общината.

Това решение може да се обжалва.