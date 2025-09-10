Новите правила за тротинетките - каски и забрана да се карат от деца

Карането на електрически тротинетки от деца под 16 години вече е забранено. Глобите за родителите, които въпреки това позволяват на децата си да управляват скутери, са 500 лева. Освен това електрическите тротинетки вече трябва да се карат задължително с каска, а управлението им по тъмно е забранено.
Новите правила, приети преди време от парламента, са в сила от 7 септември, а Столичната община и Столичната дирекция на вътрешните работи започнаха информационна кампания за промените.
В рамките на кампанията доброволци информират за новостите, както и за предвидените в закона санкции за евентуални нарушения. Кампанията ще продължи и в училищата, след като учениците се върнат в класните стаи.
Освен забраната деца да карат тротинетки, депутатите въведоха и задължителна регистрация за тези превозни средства. Тя обаче ще започне от 7 февруари 2026 г.
Изисква се и сключване на застраховка “Гражданска отговорност”, а глобата за липса на такава може да стигне 800 лева.
Остава в сила правилото тротинетките да не могат да развиват повече от 25 км в час и да не се карат по пешеходни зони и по тротоарите, както и на тях да се вози втори човек.
Новите забрани за тротинетките бяха въведени след серия от инциденти с таакива превозни средства, включително и с деца.
И със скутери, и с велосипед придвижването става по велоалеите или по пътното платно.
Глобите за нарушение на правилата за велосипедистите са от 30 до 200 лева.
